شاهد| لكزس ES الكهربائية 2026

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس ES موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي ES لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وهي أول سيدان كهربائية خالصة من العلامة اليابانية، بعد إطلاق طراز TZ الـSUV، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بي إم دبليو i5 .

لكزس ES موديل 2026 الكهربائية

مواصفات لكزس ES موديل 2026 الكهربائية

زودت سيارة لكزس ES موديل 2026 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية تحمل مصابيح معقدة على شكل سهم أو حرف L، وخطوط بارزة على غطاء المحرك تضيف طابع رياضي. وبالخلف يوجد شريط إضاءة كامل العرض، وخط قوي يربط الطرفين، وبها عجلات مقاس 21 بوصة .

لكزس ES موديل 2026 الكهربائية

بالاضافة إلي ان سيارة لكزس ES موديل 2026 الكهربائية بها، إضاءة محيطية واسعة، وبها لمسات من الخيزران تضيف طابع طبيعي، وبها تقنية المفتاح المخفي تجعل لوحة القيادة أكثر انسيابية حيث تظهر المفاتيح اللمسية عند اقتراب اليد، وفي المنتصف يوجد شاشة مقاس 14 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، وبها شاشة مقاس 12.3 بوصة للعدادات، وبها نظام الصوت من مارك ليفينسون الذي يتكون من 17 سماعة ويتميز بالوضوح والعمق .

محرك لكزس ES موديل 2026 الكهربائية

لكزس ES موديل 2026 الكهربائية

تستمد سيارة لكزس ES موديل 2026 الكهربائية قوتها من بطارية سعة 77 كيلووات/ساعة، وبها قوة 221 حصان، وتتسارع من ضوع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 580 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

لكزس ES موديل 2026 الكهربائية

ويوجد من سيارة لكزس ES موديل 2026 الكهربائية نسخة اخري تحصل علي قوتها من بطارية سعة 75 كيلووات/ساعة، وبها قوة 338 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.7 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 560 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر لكزس ES موديل 2026 الكهربائية

لكزس ES موديل 2026 الكهربائية

تباع سيارة لكزس ES موديل 2026 الكهربائية في سوق السيارات السعودي بسعر 280 ألف ريال سعودي .