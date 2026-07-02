يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ساوايست اس 05 موديل 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 05 موديل 2027 ، وتنتمي اس 05 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد ساوايست اس 05 موديل 2027

ساوايست اس 05 موديل 2027

تأتى سيارة ساوايست اس 05 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4397 مم، وعرض 1841 مم، وارتفاع 1654 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2601 مم .

محرك ساوايست اس 05 موديل 2027

ساوايست اس 05 موديل 2027

تحصل سيارة ساوايست اس 05 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ ساوايست اس 05 موديل 2027

ساوايست اس 05 موديل 2027

زودت سيارة ساوايست اس 05 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات ساوايست اس 05 موديل 2027

تمتلك سيارة ساوايست اس 05 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

ساوايست اس 05 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة ساوايست اس 05 موديل 2027 بها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

سعر ساوايست اس 05 موديل 2027

ساوايست اس 05 موديل 2027

تباع سيارة ساوايست اس 05 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 70 ألف جنيه .