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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2026 في السوق السعودي

سيارات جديدة 2026 في السعودية
سيارات جديدة 2026 في السعودية
إبراهيم القادري

يوجد في سوق السيارات السعودي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيتروين C4، وهوندا ZR-V، وإكسيد RX، ومازيراتي جريكالي، وشيري تيجو 7L .

شيري تيجو 7L موديل 2026

تحصل سيارة شيري تيجو 7L موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 197 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

شيري تيجو 7L موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيري تيجو 7L موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 81 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شيري تيجو 7L موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 90 ألف ريال سعودي .

مازيراتي جريكالي موديل 2026

تستمد سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي توين يتربو، وبها قوة 386 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مازيراتي جريكالي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 310 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 370 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 393 ألف ريال سعودي .

إكسيد RX موديل 2026

قوة سيارة إكسيد RX موديل 2026 تصل إلي 605 حصان، وعزم دوران 915 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

إكسيد RX موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة إكسيد RX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 140 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة إكسيد RX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 145 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة إكسيد RX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 154 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة إكسيد RX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 174 ألف ريال سعودي .

هوندا ZR-V موديل 2026

عزم دوران سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 يصل إلي 240 نيوتن/متر، وقوة 180 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو .

هوندا ZR-V موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 110 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 145 ألف ريال سعودي .

سيتروين C4 موديل 2026

خزان وقود سيارة سيتروين C4 موديل 2026 يصل إلي 40 لتر، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيتروين C4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 80 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 101 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 119 ألف ريال سعودي .

شيري تيجو 7L موديل 2026 RX موديل 2026 هوندا ZR V موديل 2026 هوندا ZR V سيتروين C4 موديل 2026 C4 موديل 2026 صناعة السيارات ريال سعودي سوق السيارات السعودي

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