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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهاجم أستراليا يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

تيتي ينجي
تيتي ينجي
عبدالله هشام

أعلن «تيتي ينجي» مهاجم منتخب أستراليا اعتناقة الإسلام قبل مواجهة مصر في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

وحكى «تيتي» عن تحوّله الروحي بطريقة طبيعية وعفوية تماماً دون أي ترتيبات مسبقة؛ إذ قرر اللاعب في أحد الأيام الذهاب إلى المسجد المحلي في مدينته «أديلايد» «أستراليا» برغبة محضة في الاستكشاف، ورؤية كيف يؤدي المسلمون صلاتهم ومراقبة الأجواء الروحية واليقين العقائدي داخل بيوت الله عن قرب، بعد أن تملكه الاقتناع الفكري ببساطة تعاليم الإسلام.

ويلتقي اللاعب بـ «الداعية الإسلامي العالمي» الشهير المفتي إسماعيل مينك  في المسجد بأستراليا لإلقاء خطبة الجمعة؛ وقادت الأقدار اللاعب للقاء المفتي مباشرة وسط تدافع الجماهير لالتقاط الصور ويقول انه هناك صافحته، ونظر إليّ وسألني مباشرة: هل نطقت بالشهادة بعد؟، فأجبته: «بعد ما عرفت الحقيقة، أنا لا أستطيع قول لا»، ونطقت بالشهادة معه فوراً هناك.. نعم، لقد كان أمراً هيستيريا ومذهلاً.

قوبل إعلان إسلام المهاجم تيتي ينجي باحتفاء جارف وواسع من قبل النشطاء والجماهير المسلمة والمتابعة للمنافسات الكروية؛ حيث اعتبر الشارع الإسلامي أن بساطة وعفوية دخوله للإسلام بعد بحث واقتناع تعكس الجاذبية الروحية العميقة للعبادات والعقيدة الإسلامية في عمق المجتمعات الغربية.

ينحدر المهاجم الأسترالي الشاب تيتي ينجي من أصول أفريقية؛ حيث هاجرت عائلته من جنوب السودان إلى أستراليا، ليستقروا في مدينة أديلايد حيث وُلد تيتي ونشأ في بيئة وخلفية مسيحية تقليدية، تدرج تي تي بنجاح في الأندية الأسترالية والأوروبية، وهو مهاجم محترف متميز يبلغ طوله 1.93 متراً مواليد 2000.

رغم النجاح والشهرة المادية، عاش ينجي رحلة بحث داخلية صامتة حول الوجود والعقيدة؛ حيث قاده التحري الفكري الصادق والاطلاع على حقائق الدين الإسلامي إلى الاقتناع الداخلي التام بـ الحقيقة التي يطمسها الإعلام الغربي.

منتخب أستراليا مصر كأس العالم 2026 كأس العالم مصر واستراليا

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