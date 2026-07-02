هل يدفع حسام حسن بـ هيثم حسن أساسيًا أمام أستراليا؟..ناقد يجيب

أكد الناقد الرياضي لطفي السقعان أن فرص مشاركة هيثم حسن في المباراة المقبلة لمنتخب مصر ما زالت قائمة، إلا أن الأقرب هو الدفع به خلال اللقاء من على مقاعد البدلاء، مشيرًا إلى أن غيابه عن التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة لا يعني خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأوضح السقعان، خلال لقائه مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الجهاز الفني يثق في إمكانيات اللاعب، لكنه لم يحصل حتى الآن على الفرصة المناسبة لإظهار قدراته بالشكل الذي يليق بإمكاناته الفنية.

هيثم حسن لاعب مميز.. وحزنه بسبب قلة المشاركة أمر طبيعي

وأشار السقعان إلى أن هيثم حسن يمتلك إمكانيات فنية كبيرة تؤهله لتقديم الإضافة للمنتخب، إلا أنه لم يُستغل بالشكل الأمثل حتى الآن، مؤكدًا أن شعور اللاعب بالحزن نتيجة قلة مشاركاته يعد أمرًا طبيعيًا، خاصة أن أي لاعب يتطلع لإثبات نفسه وحجز مكان أساسي داخل صفوف المنتخب الوطني.

جلسة مع حسام حسن أنهت الأزمة سريعًا

وكشف الناقد الرياضي تفاصيل الأزمة الأخيرة التي أثيرت حول اللاعب، موضحًا أنها بدأت بعد تجهيزه للمشاركة كبديل قبل أن يقرر الجهاز الفني الدفع بلاعب آخر، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء لدى هيثم حسن.

وأضاف أن الجهاز الفني تعامل مع الموقف باحترافية، حيث عقد حسام حسن جلسة مع اللاعب لاحتواء الأزمة وشرح وجهة النظر الفنية، لتنتهي الأزمة سريعًا دون أن تؤثر على تركيز المنتخب أو استعداداته.

الدفع به أساسيًا أمام أستراليا يبدو صعبًا

وأكد السقعان أن مشاركة هيثم حسن في التشكيل الأساسي خلال المباراة المقبلة تبدو صعبة، في ظل رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على الاستقرار والتوازن داخل الفريق، وعدم اتخاذ قرارات قد تثير أي حساسيات بين اللاعبين، مع الإبقاء على اللاعب كأحد الحلول المهمة أثناء سير اللقاء.

تحذير من خطورة أستراليا في الكرات الثابتة

وعن مواجهة أستراليا المرتقبة، شدد السقعان على ضرورة الحذر من الكرات الثابتة والكرات الهوائية، مؤكدًا أن المنتخب الأسترالي يمتلك أفضلية واضحة من الناحية البدنية، وهو ما قد يشكل خطورة كبيرة على الدفاع المصري.

وأوضح أن أفضل أسلوب لمواجهة المنتخب الأسترالي يتمثل في الاعتماد على اللعب الأرضي والتمريرات السريعة، مع تقليل الالتحامات الهوائية قدر الإمكان، لاستغلال المهارات الفنية للاعبي منتخب مصر وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.