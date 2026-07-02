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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شاهد.. الخليج يستعد لاستقبال أول سيارات أجرة طائرة من تويوتا

سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة
كريم عاطف

تتسارع خطوات إطلاق خدمات سيارات الأجرة الطائرة في منطقة الخليج، بعدما أعلنت Toyota Motor Corporation وJoby Aviation توسيع شراكتهما الاستراتيجية عبر تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى تسريع إنتاج الطائرات الكهربائية المخصصة للنقل الجوي الحضري، مع التركيز على أسواق واعدة في مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد استثمارات من تويوتا في شركة Joby Aviation بلغت نحو 894 مليون دولار، ليقام المشروع الجديد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما تستحوذ تويوتا على حصة الأغلبية بنسبة 51%.

ويجمع التعاون بين خبرة Joby في تطوير الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، وخبرة تويوتا في التصنيع والإنتاج واسع النطاق، بهدف تسريع الوصول إلى الإنتاج التجاري وتحسين الجودة ورفع الكفاءة وخفض تكاليف التصنيع.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة الأمريكية، استعدادا للطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي داخل المدن خلال السنوات المقبلة.

وقال أكيو تويودا إن رؤية تويوتا منذ تأسيسها تقوم على توفير حلول تنقل للجميع، مشيرا إلى أن الانتقال من وسائل النقل الأرضية إلى النقل الجوي يمثل امتدادا طبيعيا لهذه الرؤية، فيما يشكل التعاون مع Joby خطوة مهمة نحو بناء منظومة تنقل مستقبلية متكاملة.

وتعمل Joby حاليا على تطوير شبكة للتاكسي الجوي الكهربائي، تعتمد على ربط الرحلات الجوية بوسائل النقل الأرضية في تجربة تنقل موحدة، كما أبرمت شراكات مع Delta Air Lines وUber Technologies لدعم انتشار خدماتها.

وتتسع الطائرة التي تطورها الشركة لأربعة ركاب بالإضافة إلى الطيار، وتعتمد على ستة مراوح كهربائية، وتبلغ سرعتها القصوى 322 كيلومترا في الساعة، كما تضم أربع بطاريات مستقلة وأنظمة أمان احتياطية متعددة لتعزيز مستويات السلامة والاعتمادية.

وتعد منطقة الخليج من أبرز الأسواق المستهدفة للشركة، إذ وقعت Joby اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإطلاق أول شبكة سيارات أجرة طائرة كهربائية في الإمارة، مع خطط لبدء التشغيل التجاري خلال عام 2026 وربط مطار دبي الدولي ونخلة جميرا ودبي مارينا، قبل التوسع إلى رأس الخيمة.

وفي السعودية، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع مكاملة للطيران، التابعة لـ أرامكو السعودية، بهدف تسريع إدخال الطائرات الكهربائية إلى المملكة، تمهيدا لإطلاق خدمات النقل الجوي الحضري خلال السنوات المقبلة.

سيارات الأجرة الطائرة TOYOTA الطائرات الكهربائية المخصصة للنقل الجوي الحضري تويوتا ولاية كاليفورنيا Joby الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع

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