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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"القومي لتنظيم الإعلانات" يكشف ملامح اللائحة التنفيذية في 10 نقاط رئيسية

الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة
الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة

كشف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإعلانات وتعزيز الانضباط.

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أبرز 10 نقاط فى اللائحة، وهي: تقديم طلبات التراخيص إلكترونياً أو ورقياً والبت في الطلب خلال 60 يوماً كحد أقصى، وإقرار الموافقة الضمنية حال عدم الرد، ومهلة 21 يوماً لاستيفاء المستندات، وترخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، والمفاضلة أو المزايدة عند التزاحم على المواقع، وأولوية للمشروعات الداعمة للطاقة المتجددة، وإنشاء سجلات إلكترونية لضمان الشفافية، وإلزام المعلنين بأعمال الصيانة الدورية، وإزالة فورية دون إنذار في حالات الخطر.

وأكدت أن اللائحة تمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع، بما يحقق التوازن بين الاستثمار والحفاظ على المظهر الحضاري وسلامة المواطنين، وتعظيم عوائد الدولة، وبناء سوق إعلاني منظم ومستقر.

ولمتابعة أحدث أخبار وقرارات وأنشطة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي يتم من خلالها نشر البيانات الرسمية وكل ما يتعلق بمنظومة تنظيم الإعلانات على الطرق العامة:

https://www.facebook.com/share/17VGUeA6Km/


 

الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة رئاسة مجلس الوزراء إيمان نبيل

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