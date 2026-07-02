في ذكرى مرور ألف يوم على أحداث 7 أكتوبر.. احتجاجات ضد حكومة الاحتلال في إسرائيل

في ذكرى مرور ألف يوم على أحداث 7 أكتوبر 2023، نظمت احتجاجات في أنحاء إسرائيل صباح اليوم الخميس ضد الحكومة الإسرائيلية في العديد من المناطق.

وتركز جزء كبير من الاحتجاجات على رفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق حكومية، وهي أقوى هيئة تحقيق في البلاد، للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، في حين تزعم الحكومة الإسرائيلية أن مساعيها للحد من صلاحيات القضاء ستؤدي إلى تحيز اللجنة الحكومية، التي تعينها المحكمة العليا، ضدها.

وكانت حكومة الاحتلال قد سعت إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية. ويقول منتقدوها إنها تخشى أن يتم تحميلها مسؤولية هذه الأحداث وهم غاضبون من سعيها لتعيين محققين من طرفها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في ظل تصعيد متواصل للقتل الجماعي والتدمير المنهجي، وعجز دولي مستمر عن اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الجرائم أو مساءلة مرتكبيها.