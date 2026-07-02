جدل بفيس بوك بعد تداول صور لامتحان كيمياء الثانوية العامة على"سجادة صلاة"

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صور من امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 ، تم إلتقاطها من على "سجادة صلاة" على الأرض

وقد أثارت هذه الصور جدلا واسعا على فيس بوك ، حيث تساءل الجميع عن هوية الشخص الذي نجح في إلتقاط هذه الصور من على سجادة صلاة على الأرض رغم كل الإجراءات المشددة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم ، والتعليمات الصادرة بشأن منع استخدام الموبايل في لجان امتحانات الثانوية العامة

ومن جانبه.. أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن هذه الصور تم تداولها بعد انتهاء الامتحان ولم يتم رصدها أثناء سير الامتحان في اللجان

وقد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 النظام الجديد والقديم لشعبتى العلوم والرياضيات امتحان مادة الكيمياء بإجمالي عدد (679180) طالبًا وطالبة، وأدي طلاب الشعبة الأدبية مادة الجغرافيا بإجمالي عدد ( 191165) طالبًا وطالبة، أمام (2032) لجنة سير على مستوى الجمهورية.

كما أدى (284) طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى).

وأكد خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها : شهد رابع أيام امتحانات الثانوية العامة حالة من الانضباط الكامل بمختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان.

وأكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها واصلت اليوم متابعة وتغطية ورصد مستوى امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وذلك علي مستوي الجمهورية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها : أن الآراء المرصودة اليوم تؤكد وجود شكاوى من صعوبة امتحان مادة الكيمياء، حيث أوضح الطلاب أن الامتحان صعب ويحتاج لوقت أكثر من المخصص له، والأسئلة لم تأتي من النماذج الاسترشادية التي نشرتها الوزارة، وفي مستوي الطالب المتميز.







