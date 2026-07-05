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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف داود مديراً للكرة بالفريق الأول بالنادي المصري

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
حسام الحارتي

 أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي عن تعيين الكابتن سيف داود مديراً للكرة بالفريق الأول بالنادي المصري بجانب مهامه الفنيه

وفي سياق سابق أعلن النادي المصري تجديد تعاقده مع الظهير الأيسر عمرو سعداوي، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى صيف عام 2028، في إطار خطة الإدارة للحفاظ على العناصر الأساسية استعدادًا للمواسم المقبلة.


 

جاء قرار التجديد بعد الاتفاق بين الطرفين على جميع بنود العقد، في ظل اقتناع الجهاز الفني والإدارة بالإمكانات التي يمتلكها اللاعب، والدور الذي يقدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويعد سعداوي أحد الركائز المهمة في صفوف المصري، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي بفضل قدراته الدفاعية والهجومية، إلى جانب خبراته في منافسات الدوري الممتاز.

ويواصل مجلس إدارة النادي المصري تحركاته لتأمين استقرار الفريق، سواء من خلال تجديد عقود اللاعبين المؤثرين أو دعم الصفوف بعناصر جديدة، بما يضمن الظهور بشكل قوي في منافسات الموسم الجديد وتحقيق تطلعات جماهير النادي البورسعيدي.

سيف داود مجلس إدارة النادي المصري كامل أبو علي عمرو سعداوي النادي المصري

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