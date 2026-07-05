رسميا.. عمرو سعداوي يمدد تعاقده مع المصري حتى 2028

أعلن النادي المصري تجديد تعاقده مع الظهير الأيسر عمرو سعداوي، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى صيف عام 2028، في إطار خطة الإدارة للحفاظ على العناصر الأساسية استعدادًا للمواسم المقبلة.

جاء قرار التجديد بعد الاتفاق بين الطرفين على جميع بنود العقد، في ظل اقتناع الجهاز الفني والإدارة بالإمكانات التي يمتلكها اللاعب، والدور الذي يقدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويعد سعداوي أحد الركائز المهمة في صفوف المصري، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي بفضل قدراته الدفاعية والهجومية، إلى جانب خبراته في منافسات الدوري الممتاز.

ويواصل مجلس إدارة النادي المصري تحركاته لتأمين استقرار الفريق، سواء من خلال تجديد عقود اللاعبين المؤثرين أو دعم الصفوف بعناصر جديدة، بما يضمن الظهور بشكل قوي في منافسات الموسم الجديد وتحقيق تطلعات جماهير النادي البورسعيدي.