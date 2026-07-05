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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة أوراق عامل أنهى حياة شقيقه في أسيوط للمفتي

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، إحالة أوراق عاملا لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بعد إدانته بقتل شقيقه بسبب خلافات على ممتلكات والدهما بمركز البداري بأسيوط. وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر للنطق بالحكم.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أحمد سيد حسين، و أحمد محمد غلاب نائبي رئيس المحكمة، و أمانة سر خميس محمود و محمد العربي.
 

تعود وقائع القضية رقم 16302 لسنة 2025 جنايات البداري إلى ورود بلاغا لمركز شرطة البداري من مستشفى أسيوط الجامعي بأسيوط الجديدة بوصول " محمد . ع . ع " 35 عاما، مصاب بكسور وجروح بالجمجمة وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تلقي العلاج.
 

وتوصلت تحريات الرائد أحمد حازم عبد الرحمن معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري إلى أن مرتكب الواقعة " محمود . ع . ع " 31 عاما، عامل شقيق المجني عليه.

و أضافت التحريات انه على اثر خلافات مستمرة بين المتهم والمجني عليه بسبب اختلافهما على نصيبهما في منزل ملك والدهما قام المتهم بإعداد إدارة مرزبة وانتظر حتى استغرق شقيقه المجني عليه في نومه وذهب المتهم إلى غرفة نومه فقام بضربه على رأسه فاحدث إصابته والتي أودت بحياته.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط إعدام خلافات عامل ينهي حياة شقيقة مركز البداري

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