أنشيلوتي يرد على منتقديه قبل مواجهة النرويج: الوحيد الذي يحق له نصحي هو فيرجسون

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام النرويج في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وقال أنشيلوتي فى تصريحات تلفزيونية: "الناس أحيانًا يحكمون دون فهم، وفي إيطاليا يقولون إن كل الرجال مدربون".

وأضاف: "دربت أكثر من 1400 مباراة في مسيرتي، ولا يوجد في العالم من خاض مباريات أكثر مني سوى أليكس فيرغسون، الذي تجاوز 2000 مباراة".

واختتم المدرب الإيطالي تصريحاته قائلًا: "الشخص الوحيد الذي يستطيع أن ينصحني في كرة القدم هو أليكس فيرغسون".

وتأتي تصريحات أنشيلوتي قبل المواجهة الحاسمة التي يخوضها منتخب البرازيل أمام النرويج، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026، حيث يسعى منتخب السامبا لمواصلة مشواره نحو اللقب، بينما يأمل أنشيلوتي في الرد على الانتقادات بقيادة فريقه إلى الدور ربع النهائي.