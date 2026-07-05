قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جبروت ستات الصعيد.. مشاجرة بالآلي بين النساء في قرية نجع عزوز بقنا تنتهي| تفاصيل
بسبب رش المياه بالطريق .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بشتيل
مديحة حمدي: أعود للفن بعد إجازة الصيف.. وأقرأ عدة سيناريوهات بعد تحسن حالتي الصحية| خاص
إبراهيم حسن لـ أحمد موسى: بوجه تحية من خلالك للشعب الفلسطيني اللي بيشجع منتخب مصر
نتنياهو: لا أعتقد أن هناك صدعا في العلاقة مع ترامب
وليد جاب الله: الدولة تسعى دائما لوضع المواطن في أولوية الاهتمام
قاليباف: لسنا في حالة سلام مع أمريكا.. ولن نعترف بإسرائيل
الإسكان الاجتماعي 2026.. الأسعار وشروط حجز شقق سكن لكل المصريين 9
تعليق عاجل من مستشارة اللغة الإنجليزية بالتعليم بعد امتحان انجليزي الثانوية العامة
لأول مرة منذ 4 أشهر.. تراجع سعر الدولار إلى هذه القيمة
العرابي: مصر في سباق مع التطورات العلمية.. ولديها إنجاز عسكري علمي
كل فلسطين وغزة بيحبوك.. أول تعليق من الرسام الفلسطيني على صورة حسام حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنشيلوتي يرد على منتقديه قبل مواجهة النرويج: الوحيد الذي يحق له نصحي هو فيرجسون

أنشيلوتي
أنشيلوتي
محمد بدران   -  
علا محمد

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام النرويج في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وقال أنشيلوتي فى تصريحات تلفزيونية: "الناس أحيانًا يحكمون دون فهم، وفي إيطاليا يقولون إن كل الرجال مدربون".

وأضاف: "دربت أكثر من 1400 مباراة في مسيرتي، ولا يوجد في العالم من خاض مباريات أكثر مني سوى أليكس فيرغسون، الذي تجاوز 2000 مباراة".

واختتم المدرب الإيطالي تصريحاته قائلًا: "الشخص الوحيد الذي يستطيع أن ينصحني في كرة القدم هو أليكس فيرغسون".

وتأتي تصريحات أنشيلوتي قبل المواجهة الحاسمة التي يخوضها منتخب البرازيل أمام النرويج، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026، حيث يسعى منتخب السامبا لمواصلة مشواره نحو اللقب، بينما يأمل أنشيلوتي في الرد على الانتقادات بقيادة فريقه إلى الدور ربع النهائي.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي كارلو أنشيلوتي لمنتخب البرازيل المدير الفني لمنتخب البرازيل النرويج بطولة كأس العالم أليكس فيرغسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

الصور المتداولة

تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق

ترشيحاتنا

السيسي

اللواء أسامة كبير: مقر القيادة الإستراتيجية رسالة ردع استباقية تجسد قوة مصر

لبنان

خبير عسكري: إسرائيل تربط انسحابها من الأراضي اللبنانية بنزع سلاح حزب الله

الرئيس السيسي

حسن سلامة: مقر القيادة الاستراتيجية للدولة درة التاج

بالصور

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يتابع اختبارات التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة «دولة التلاوة- الموسم الثاني» بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا
بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا
بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

فيديو

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد