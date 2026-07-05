أنشيلوتي يحسم الجدل: فينيسيوس ونيمار قادران على اللعب معًا.. ويؤكد جاهزية البرازيل لموقعة النرويج

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن الثنائي فينيسيوس جونيور ونيمار دا سيلفا قادران على اللعب معًا في خط هجوم "السيليساو"، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب النرويج في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مشددًا على جاهزية فريقه لخوض المباراة ومواصلة المشوار نحو اللقب.

بديل باكيتا

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، تحدث أنشيلوتي عن غياب لوكاس باكيتا، مؤكدًا أنه لا يمتلك لاعبًا بنفس خصائصه الفنية.

وقال: "لا أملك لاعبًا يتمتع بنفس جودة لوكاس، لكن يتعين علي التفكير في لاعب آخر. لدينا لاعبون آخرون بخصائص مختلفة، ويجب أن نحدد الاختيار وفقًا لطبيعة المباراة التي نريد تقديمها".

هالاند تحت المراقبة

وتطرق المدرب الإيطالي إلى خطورة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، مؤكدًا أن لاعبي الدفاع يدركون تمامًا إمكانياته ولا يحتاجون إلى تعليمات خاصة بشأنه.

وأوضح: "نحن نركز على التحضير للمباراة وسنأخذ في الاعتبار قدرات هالاند. الجميع يعرف إيرلينج، ولا يتعين علي أن أشرح لمدافعي كيف يلعب، فهم يعرفونه أفضل مني لأنهم واجهوه مرات عديدة. نحن نستعد للمباراة مع مراعاة أنه مهاجم خطير للغاية".

يرفض الكشف عن الخطة

وعن الرسم التكتيكي الذي سيعتمد عليه أمام النرويج، رفض أنشيلوتي الإفصاح عن تفاصيل خطته، وقال مازحًا: "معذرة، لكنني لن أتحدث عن الاستراتيجية هنا"، قبل أن يضيف: "فينيسيوس يسبب الكثير من الضرر على الأطراف، كما يمثل خطورة كبيرة في العمق أيضًا، فهو لاعب يشكل تهديدًا دائمًا".

احترام كبير للنرويج

وأكد المدير الفني للبرازيل أن منتخب النرويج يمتلك من المقومات ما يجعله منافسًا قويًا، مشيرًا إلى أن مباريات الأدوار الإقصائية لا تعترف بالفوارق.

وقال: "النرويج فريق صعب ومنظم. ندخل اللقاء بثقة لأننا تجاوزنا مواجهة إقصائية كبيرة أمام اليابان، ولأننا نرغب في التطور أكثر. نحن مستعدون لأي ظرف، وقد ظهر ذلك في المباراة السابقة عندما استقبلنا هدفًا أولًا ولم يفقد الفريق توازنه. من كان يتوقع أن تعاني الأرجنتين أمام كاب فيردي؟ جميع المنافسين معقدون".

لا خطة خاصة لإيقاف هالاند

ونفى أنشيلوتي وجود خطة دفاعية استثنائية لإيقاف هالاند، مؤكدًا أن التركيز ينصب على تحسين أداء فريقه.

وأضاف: "لا توجد خطة مضادة لهالاند. ليس عليّ أن أشرح كيفية الدفاع ضده، لأن لاعبينا سبق لهم مواجهته مرات عديدة. يمكننا تقديم جودة لعب أفضل وثبات أكبر في الأداء، وهذا هو هدفنا".

إشادة بالمنتخب النرويجي

كما أثنى المدرب الإيطالي على القدرات الجماعية لمنتخب النرويج، مشيرًا إلى توازنه بين الدفاع والهجوم.

وقال: "لديهم فريق يمتلك الكثير من الجودة الهجومية، كما أنه مترابط ومتوازن. من الصعب تنفيذ التحولات الهجومية السريعة أمامهم لأنهم يسيطرون على منطقة وسط الملعب بصورة جيدة".

الحسم لن يكون بدنيًا فقط

وعن الجانب البدني، أكد أنشيلوتي أن فريقه في أفضل حالاته، لكنه لا يتوقع أن تُحسم المباراة بالقوة البدنية وحدها.

وأوضح: "الفريق في حالة جيدة وقوي، لكنني لا أعتقد أن المباراة ستُحسم في الجانب البدني فقط، رغم أن هذا العامل سيكون مهمًا أيضًا".

مارتينيلي ضمن الحسابات

كما كشف أنشيلوتي أن جابرييل مارتينيلي يمثل أحد الخيارات المطروحة، رغم اختلاف خصائصه عن دانيلو.

وقال: "هذا أمر يجب أن نأخذه في الاعتبار. مارتينيلي لا يمتلك نفس الخصائص الدفاعية التي يمتلكها دانيلو، لكن من المهم أن نمتلك لاعبين بخصائص مختلفة".

فينيسيوس ونيمار معًا

واختتم المدير الفني لمنتخب البرازيل تصريحاته بحسم الجدل حول إمكانية مشاركة فينيسيوس جونيور ونيمار دا سيلفا في التشكيل الأساسي معًا، مؤكدًا: "يمكنهما اللعب معًا، وأعتقد أنهما سيفعلان ذلك".