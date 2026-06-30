قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحثان دعم التكامل القاري وتعزيز السلم والأمن بأفريقيا
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة لديها تعهد صريح بوقف الحرب في كل الجبهات
رئيس المخابرات العامة يبحث مع نظيره التركى عددا من القضايا
الخارجية الإيرانية: طهران متمسكة بحقها في إدارة مضيق هرمز
خِصم جديد لا يمكن التنبؤ بتحركاته.. السماء تفرض قوانينها على مونديال 2026
قضية فساد كبرى .. ضبط 40 مليون دولار و100 مليار دينار في العراق
الاتحاد الألماني يلغى مؤتمر ناجلسمان بعد الخروج من كأس العالم
مدبولي: توجيهات من الرئيس بالارتقاء بالرعاية الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
نص مليون للزمالك ومليون للأهلي.. هدايا الفيفا ومنتخب مصر تنهال على القطبين
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1700 قتيل
بشرى سارة لمحدودي الدخل.. الإسكان تعلن طرح شقق الإيجار التمليكي قريبا
بداية عهد عموتة.. كيف يستعد الأهلي لموسم تصحيح المسار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيمار يسخر من توقعات خبير ألماني بعد تأهل البرازيل لدور الـ16 بالمونديال

نيمار
نيمار
إسراء أشرف

تجاهل النجم البرازيلي نيمار جونيور توقعات الخبير الألماني يواكيم كليمنت، ورد عليه بسخرية عقب تأهل منتخب البرازيل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما أثبتت النتائج عدم صحة توقعاته بخروج "السيليساو" مبكراً أمام اليابان في دور الـ32.

ويحظى كليمنت، المتخصص في الاقتصاد والرياضيات، بسمعة كبيرة في مجال التوقعات الرياضية، بعدما نجح في استشراف هوية بطل كأس العالم خلال النسخ الثلاث الماضية، إلا أن رهانه هذه المرة على تأهل اليابان جاء بعيداً عن الواقع.

وبعد نهاية اللقاء، نشر نيمار رسالة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيها: "السيد يواكيم كليمنت.. ربما يحالفك التوفيق في توقعات كأس العالم المقبلة."

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب البرازيلي رحلته في البطولة، بينما تبخر حلم اليابان في تحقيق أول فوز لها في تاريخ مشاركاتها بالأدوار الإقصائية للمونديال.

كما حافظ "السيليساو" على حضوره المعتاد في الأدوار المتقدمة، مواصلاً سلسلة التأهل التي اعتاد عليها في النسخ الأخيرة، بعد أن أصبح من أبرز المنتخبات ثباتاً في بلوغ المراحل الحاسمة.

سيترقب المنتخب البرازيلي نتيجة المواجهة التي تجمع كوت ديفوار والنرويج، إذ سيلاقي الفائز منهما في الدور التالي، بحثاً عن بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العالم 2026.

نيمار دا سيلفا نيمار البرازيل منتخب البرازيل البرازيل ضد اليابان كأس العالم 2026 مونديال 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

هبة مجدي وزوجها

في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

بشرى مرزوقي

صدمة في المغرب.. العثور على جثمان مصممة أزياء بعد انبعاث روائح من سيارة

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

ترشيحاتنا

فورد

طرد مسئول كبير في فورد بسبب قطعة بسكويت

Red Magic Gaming Tablet

لمحبي الألعاب.. شركة Red Magic تعلن عن أحدث أجهزتها اللوحية الرائدة

هاتف OPPO Reno 16 Pro

هاتف أوبو رينو 16.. تعرف على المواصفات وموعد الإطلاق العالمي

بالصور

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

حملات تموينية مكبرة علي مخابز منيا القمح للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

مخبز
مخبز
مخبز

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد