نيمار يسخر من توقعات خبير ألماني بعد تأهل البرازيل لدور الـ16 بالمونديال

تجاهل النجم البرازيلي نيمار جونيور توقعات الخبير الألماني يواكيم كليمنت، ورد عليه بسخرية عقب تأهل منتخب البرازيل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما أثبتت النتائج عدم صحة توقعاته بخروج "السيليساو" مبكراً أمام اليابان في دور الـ32.

ويحظى كليمنت، المتخصص في الاقتصاد والرياضيات، بسمعة كبيرة في مجال التوقعات الرياضية، بعدما نجح في استشراف هوية بطل كأس العالم خلال النسخ الثلاث الماضية، إلا أن رهانه هذه المرة على تأهل اليابان جاء بعيداً عن الواقع.

وبعد نهاية اللقاء، نشر نيمار رسالة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيها: "السيد يواكيم كليمنت.. ربما يحالفك التوفيق في توقعات كأس العالم المقبلة."

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب البرازيلي رحلته في البطولة، بينما تبخر حلم اليابان في تحقيق أول فوز لها في تاريخ مشاركاتها بالأدوار الإقصائية للمونديال.

كما حافظ "السيليساو" على حضوره المعتاد في الأدوار المتقدمة، مواصلاً سلسلة التأهل التي اعتاد عليها في النسخ الأخيرة، بعد أن أصبح من أبرز المنتخبات ثباتاً في بلوغ المراحل الحاسمة.

سيترقب المنتخب البرازيلي نتيجة المواجهة التي تجمع كوت ديفوار والنرويج، إذ سيلاقي الفائز منهما في الدور التالي، بحثاً عن بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العالم 2026.