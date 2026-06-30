ضربة للبرازيل.. إصابة لوكاس باكيتا في العضلة الخلفية

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تعرض لوكاس باكيتا، لاعب وسط منتخب البرازيل، لإصابة في العضلة الخلفية، بعد خضوعه لفحوصات طبية عقب شعوره بآلام خلال الفترة الماضية.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بجرح في عضلات منطقة الفخذ الخلفي للساق اليسرى.

وأشار البيان إلى أن باكيتا يواصل برنامجه العلاجي داخل معسكر المنتخب البرازيلي في الولايات المتحدة، تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل متابعة حالته والعمل على تجهيزه للعودة في أقرب وقت.

ولم يكشف الاتحاد البرازيلي عن المدة المتوقعة لغياب لاعب الوسط، مؤكدًا أن حالته ستظل تحت التقييم الطبي خلال الأيام المقبلة، قبل تحديد موعد عودته إلى الملاعب.