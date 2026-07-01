النرويج تتصدر.. أكثر المنتخبات تقدما في تصنيف فيفا منذ انطلاق كأس العالم

شهد التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حتى 1 يوليو، تغييرات ملحوظة في مراكز عدد من المنتخبات، وذلك بعد النتائج التي حققتها منذ انطلاق منافسات كأس العالم.

وجاء منتخب النرويج في صدارة أكثر المنتخبات تقدمًا، بعدما قفز 10 مراكز ليحتل المركز 21 عالميًا، بعدما كان في المركز 31.

وضمت قائمة أكثر المنتخبات تقدمًا في تصنيف فيفا:

النرويج: من المركز 31 إلى المركز 21.

من المركز 31 إلى المركز 21. غانا: من المركز 73 إلى المركز 65.

من المركز 73 إلى المركز 65. باراجواي: من المركز 41 إلى المركز 34.

من المركز 41 إلى المركز 34. جنوب أفريقيا: من المركز 60 إلى المركز 54.

من المركز 60 إلى المركز 54. المكسيك: من المركز 14 إلى المركز 9.

من المركز 14 إلى المركز 9. جمهورية الكونغو الديمقراطية: من المركز 46 إلى المركز 41.

ويعكس هذا التقدم النتائج الإيجابية التي حققتها تلك المنتخبات خلال مشوارها في كأس العالم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ترتيبها في التصنيف العالمي للفيفا.