الفيل الشهير لـ"beIN SPORTS" يرجح فوز بلجيكا على السنغال في ثمن نهائي مونديال 2026

واصل الفيل الشهير الخاص بشبكة beIN SPORTS تقديم توقعاته لمباريات بطولة كأس العالم 2026، حيث رشح منتخب بلجيكا لتحقيق الفوز على نظيره السنغالي في المواجهة المرتقبة بينهما ضمن منافسات دور الـ32.

واختار الفيل علم منتخب بلجيكا من بين العلمين، في إشارة إلى توقعه بتفوق "الشياطين الحمر" وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، وذلك قبل ساعات من انطلاق اللقاء.

وتحظى توقعات الفيل باهتمام واسع من جماهير كرة القدم خلال البطولات الكبرى، رغم أنها تظل مجرد توقعات ترفيهية لا تعكس بالضرورة ما ستسفر عنه أحداث المباراة على أرض الملعب.