كأس العالم | سيبينجا يحرز هدف تقدم الكونغو في شباك إنجلترا

أحرز بريان سيبينجا هدف تقدم منتخب الكونغو الديمقراطي في شباك منتخب إنجلترا في اللقاء اذي يجمع بينهما الآن في دور الـ32 من مواجهات كأس العالم FIFA 2026

وجاء هدف تقدم الكونغو في الدقيقة الثامنة بعد كرة طولية عن طريق تشانسيل لتصل إلى مهاجم الكونغو الديمقراطية الذي سدد كرة قوية من يسار منطقة الجزاء لتسكن شباك بيكفورد حارس مرمى إنجلترا.

تشكيل إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية :-

- حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

- الدفاع: جيد سبينس - إزري كونسا - مارك جويهي - كالوم أورايلي.

- الوسط: إليوت أندرسون - ديكلان رايس - نوني مادويكي - جود بيلينجهام

- الهجوم: ماركوس راشفورد - هاري كين.

تكشيل الكونغو أمام إنجلترا :-

حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

- الدفاع: آرون وان بيساكا - أكسيل توانزيبي - شانسيل مبيمبا - آرثر ماسواكو.

- الوسط: صاديكي - صامويل موتوسامي - ثيو مبوكو - موكاو.

- الهجوم: سيبينجا - يوان ويسا.