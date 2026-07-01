«مبابي»: ميسي سيسجل المزيد من الأهداف لكنني أريد الكأس

يلاحق كيليان مبابي في سباق هداف مونديال 2026، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ حقق كلا اللاعبين إنجازات جديدة في تسجيل الأهداف في كأس العالم، لكن الفرنسي أكد أن رفع الكأس أهم بالنسبة له من الأهداف.



وسجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا هدفين عندما سحق منتخب فرنسا السويد 3-0 في دور الـ32، ليصبح على بعد هدف واحد من رقم ميسي القياسي البالغ 19 هدفًا في كأس العالم وينضم إليه في صدارة قائمة الهدافين في هذه النسخة بستة أهداف.

وقال مبابي: "أعتقد أن الهدف، كما قلت، هو الوصول إلى أبعد مدى ممكن، الوصول إلى النهائي يوم 19 يوليو والعودة إلى هنا"



وأضاف: "نحن نحاول الفوز؛ نخطو خطوة بخطوة، بالطبع، كلما زاد عدد الأهداف التي تسجلها، كلما ارتفع ترتيبك في التصنيف، هذا ليس شيئاً جديداً."



وتابع: "لكنني مقتنع أيضا بأن ليو سيسجل المزيد من الأهداف، لذلك لا أركز كثيرا على ذلك، أنا أركز أكثر على الخصوم الذين قد نواجههم ومدى قربنا من هدفنا وهو الوصول إلى النهائي."



يواجه منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي منتخب الرأس الأخضر المتواضع في دور الـ32 يوم الجمعة، ثم يلتقي منتخب فرنسا مع باراجواي للتأهل إلى ربع النهائي، إذ سيواجه إما كندا أو المغرب.

تحذير مبابي

وحذر مبابي قائلاً: "لن يأخذ المنتخب الفرنسي أي شيء كأمر مسلم به وسيقوم بواجبه على أكمل وجه، أعتقد أننا سنواصل العمل من الآن وحتى مباراة باراجواي لنرى ما يمكننا تحسينه، لأنه لا تزال هناك بعض التسلسلات غير الواضحة بما فيه الكفاية، وهناك مجال للتحسين".



وأتم: "مع ذلك، أعتقد أن الأمر إيجابي بشكل عام، وقدرتنا على تسجيل الأهداف تعني أن لدينا دائما فرصة للتقدم في المباريات."