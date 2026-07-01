قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفضت الارتباط به.. شاب يشوه وجه فتاة بـ 70 غرزة في شبرا الخيمة
البيت الأبيض: ترامب متمسك بسياسة الرد بالمثل على أي استهداف من إيران
تصعيد خطير بين طهران وتل أبيب.. تهديدات متبادلة ورسائل أمريكية متفائلة من الدوحة
نقيب الفلاحين يطالب بتعويض أسر ضحايا لدغات الثعابين واعتبارهم شهداء لقمة العيش
مدبولي: موافقة صندوق النقد على المراجعة السابعة جاءت انعكاسًا لجهود الحكومة
ادّعى وجود أعمال بلطجة.. القبض على شخص نشر صوراً لمشاجرة قديمة
بدء تجهيزات إنشاء البنية الأساسية لمدينة الصحفيين
الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص بالضرب على فتاة أمام مترو جسر السويس
هل الأنبياء مخيرون أم مسيرون؟.. خالد الجندي يوضح الفارق الحاسم
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام 2026 بحد أدنى 230 درجة
تحرك برلماني جديد لحل أزمة العدادات الكودية.. واستدعاء 3 وزراء
برلمانية: ربط المصريين بالخارج بالمشروعات القومية يعزز الأمن الغذائي والاستثمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«مبابي»: ميسي سيسجل المزيد من الأهداف لكنني أريد الكأس

مبابي
مبابي
مجدي سلامة

يلاحق كيليان مبابي في سباق هداف مونديال 2026، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ حقق كلا اللاعبين إنجازات جديدة في تسجيل الأهداف في كأس العالم، لكن الفرنسي أكد أن رفع الكأس أهم بالنسبة له من الأهداف.


وسجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا هدفين عندما سحق منتخب فرنسا السويد 3-0 في دور الـ32، ليصبح على بعد هدف واحد من رقم ميسي القياسي البالغ 19 هدفًا في كأس العالم وينضم إليه في صدارة قائمة الهدافين في هذه النسخة بستة أهداف.

وقال مبابي: "أعتقد أن الهدف، كما قلت، هو الوصول إلى أبعد مدى ممكن، الوصول إلى النهائي يوم 19 يوليو والعودة إلى هنا"


وأضاف: "نحن نحاول الفوز؛ نخطو خطوة بخطوة، بالطبع، كلما زاد عدد الأهداف التي تسجلها، كلما ارتفع ترتيبك في التصنيف، هذا ليس شيئاً جديداً."


وتابع: "لكنني مقتنع أيضا بأن ليو سيسجل المزيد من الأهداف، لذلك لا أركز كثيرا على ذلك، أنا أركز أكثر على الخصوم الذين قد نواجههم ومدى قربنا من هدفنا وهو الوصول إلى النهائي."


يواجه منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي منتخب الرأس الأخضر المتواضع في دور الـ32 يوم الجمعة،  ثم يلتقي منتخب فرنسا مع باراجواي للتأهل إلى ربع النهائي، إذ سيواجه إما كندا أو المغرب.

تحذير مبابي

وحذر مبابي قائلاً: "لن يأخذ المنتخب الفرنسي أي شيء كأمر مسلم به وسيقوم بواجبه على أكمل وجه، أعتقد أننا سنواصل العمل من الآن وحتى مباراة باراجواي لنرى ما يمكننا تحسينه، لأنه لا تزال هناك بعض التسلسلات غير الواضحة بما فيه الكفاية، وهناك مجال للتحسين".


وأتم: "مع ذلك، أعتقد أن الأمر إيجابي بشكل عام، وقدرتنا على تسجيل الأهداف تعني أن لدينا دائما فرصة للتقدم في المباريات."

مبابي ميسي الأهداف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

مشغولات ذهبية

عمّقت الخسائر .. مفاجأة في سعر أعلى جرام ذهب الآن بمصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

الثانوية الأزهرية - صورة أرشيفية

الثانوية الأزهرية.. ارتياح بين الطلاب وانتظام كامل باللجان في امتحان التفسير للقسم العلمي

الألعاب الإلكترونية

الإفتاء: السماح للأطفال بممارسة الألعاب الإلكترونية جائز بـ 5 شروط

الدكتور حسن خليل

ثورة 30 يونيو فى عيون الأطفال.. حب الوطن قيمة أصيلة رسخها الإسلام

بالصور

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فستان أنيق.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

صورة أرشيفية

بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي بالسرطان.. نجوم انتصروا على المرض وعادوا للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد