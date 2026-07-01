كيليان مبابي .. 18 هدفاً خلال 18 مباراة

سجل كيليان مبابي 18 هدفاً في 18 مباراة في كأس العالم مع منتخب فرنسا، وهو ثاني أعلى رصيد في المسابقة خلف ليونيل ميسي (19). وهو أيضاً أفضل هداف في الأدوار الإقصائية (10).



ساهم عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي معاً بستة أهداف لمنتخب فرنسا في كأس العالم (أربع تمريرات حاسمة من ديمبيلي لمبابي، واثنتان من مبابي لديمبيلي)، أكثر من أي ثنائي آخر في البطولة منذ عام 1966.

وأصبح مايكل أوليزيه أول لاعب يقدم 5 تمريرات حاسمة في نسخةٍ واحدةٍ من كأس العالم منذ الألماني توماس هاسلر في 1994 (5)، بينما اللاعب الوحيد في السجلات الذي قدم تمريرات حاسمة أكثر في نسخةٍ واحدةٍ هو بيليه للبرازيل في 1970 (6).

وأصبحت فرنسا هي واحدة من منتخبين فقط، إلى جانب هولندا، يمتلكان ثلاثة لاعبين سجلوا هدفين أو أكثر في كأس العالم 2026: كيليان مبابي(6)، عثمان ديمبيلي (4)، برادلي باركولا (2).

سجل منتخب فرنسا ثلاثة أهداف على الأقل في كل من مبارياته الخمس الأخيرة في كأس العالم، وهي أطول سلسلة من هذا النوع في تاريخ المسابقة.

فاز منتخب فرنسا في كل من مبارياته السبع الأخيرة في كأس العالم ضد المنتخبات الأوروبية، وهي أطول سلسلة انتصارات لمنتخب ضد هذه المنتخبات في تاريخ المسابقة.

سيخوض منتخب فرنسا دور الـ16 من كأس العالم للمرة السابعة (بعد 1986، 1998، 2006، 2014، 2018، 2022). فقط منتخبا البرازيل (11) والأرجنتين (5 قبل هذه النسخة) يمتلكان سلسلة تأهل متتالية لهذا الدور أطول من منتخب فرنسا.

حقق ديدييه ديشان فوزه التاسع في مباراةٍ إقصائيةٍ في كأس العالم كمدرب لمنتخب فرنسا، أكثر من أي مدرب آخر.

سجل كيليان مبابي هدفين أو أكثر في سبع مباريات مختلفة في كأس العالم مع منتخب فرنسا، أكثر بثلاث مباريات عن أي لاعب آخر.

سدد منتخب فرنسا 25 تسديدة أمام منتخب السويد، الأكثر له في مباراةٍ بكأس العالم منذ دور الـ16 ضد منتخب باراغواي في عام 1998 (37)