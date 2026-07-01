اتحاد الكرة المغربي: الأهلي أصاب في اختيار الحسين عموتة مديرا فنيا

تحدث إسماعيل الزيتوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المغربي، عن تولي الحسين عموتة تدريب النادي الأهلي.

وقال الزيتوني في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الحسين عموتة أعرفه عن قرب وكان لاعبا رائعا، وهو مدرب صاحب شخصية قوية للغاية داخل وخارج الملعب.

وأضاف: الحسين عموتة لديه طريقة لعب مميزة ويطبقها داخل الملعب وسينجح مع الاهلي وسيجعله في مكانه المعتاد دائمًا.

وتابع: أتمنى وصول منتخب مصر إلى أبعد مستوى في كأس العالم لتشريف كرة القدم العربية والأفريقية، لا سيما أن المغرب ومصر والجزائر هم العرب المتواجدون في الأدوار الإقصائية من كأس العالم.