عضو الجامعة المغربية: الأهلي أصاب في اختيار الحسين عموتة مديرًا فنيًا.. وسيجعل الفريق المصري في مكانه المعتاد

تحدث إسماعيل الزيتوني عضو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن تولي الحسين عموتة تدريب النادي الأهلي



وقال الزيتوني في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الحسين عموتة اعرفه عن قرب وكان لاعبا رائعا ومدرب صاحب شخصية قوية للغاية داخل وخارج الملعب



وأضاف: الحسين عموتة لديه طريقة لعب مميزة ويطبقها داخل الملعب وسينجح مع الاهلي وسيجعل الاهلي في مكانه المعتاد دائمًا



وتابع: تمنى وصول منتخب مصر إلى ابعد مستوى في كأس العالم لتشريف كرة القدم العربية والأفريقية، لا سيما أن المغرب ومصر والجزائر هما العرب المتواجدين في الأدوار الإقصائية من كأس العالم