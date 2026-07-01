الأهلي يستهدف 3 صفقات أجنبية.. وعموتة يطالب بمدافع جديد

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن ملامح خطة النادي الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الجديد.

وقال محمود شوقي، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، إن إدارة الأهلي تستهدف التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب، لتدعيم مراكز المهاجم والجناح ولاعب الوسط، ضمن خطة دعم الفريق بعناصر مميزة.

وأوضح أن النادي يدرس في الوقت الحالي عددًا من الأسماء المرشحة لشغل مركز الجناح، مشيرًا إلى أن القائمة تضم لاعبين من جنسيات مختلفة، وما زالت جميع الخيارات قيد التقييم قبل اتخاذ القرار النهائي.

أزمة المدافعين في الأهلي

وأضاف أن المدير الفني حسين عموتة طلب التعاقد مع مدافع جديد، إلا أن إدارة الأهلي تواجه صعوبة في إيجاد البديل المناسب، بسبب قلة المدافعين المميزين في السوق المحلية.

وأشار إلى أن عمر فايد لا يزال متمسكًا باستكمال مشواره الاحترافي في أوروبا، ويرفض في الوقت الحالي فكرة العودة إلى الدوري المصري، وهو ما يقلل من فرص انضمامه إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.