حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمود صلاح من غزل المحلة

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع غزل المحلة للتعاقد مع اللاعب محمود صلاح خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت ريهام حمدي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب ON"، إن الأهلي لم يفتح أي خطوط اتصال رسمية مع إدارة غزل المحلة، موضحة أن التواصل اقتصر على وكيل اللاعب فقط، الذي نقل بدوره الأمر إلى اللاعب وإدارة ناديه.

وأضافت أن آخر تواصل رسمي بين الأهلي وغزل المحلة يعود إلى الجلسة التي جمعت رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ورئيسة نادي غزل المحلة، والتي شهدت مناقشات حول انتقال ثلاثة لاعبين، قبل أن تتوقف المفاوضات.

وأوضحت أن غزل المحلة يمتلك شركة إماراتية متخصصة في تسويق اللاعبين، نجحت في توفير أكثر من عرض احتراف خارجي لمحمود صلاح، إلا أن المقابل المالي لم يكن مناسبًا لطموحات النادي.

وأكدت أن إدارة غزل المحلة تميل إلى احتراف اللاعب خارج مصر، لكنها قد تعيد النظر في موقفها حال تقدم الأهلي بعرض مالي كبير يلبي مطالب النادي، مشددة على أنه حتى الآن لا توجد أي مفاوضات رسمية بين الناديين لضم اللاعب.