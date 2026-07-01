علي علوان الأقرب لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم الجديد

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع المهاجم الأردني علي علوان، مؤكدة أن اللاعب بات الأقرب لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقالت ريهام حمدي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب ON"، إن المفاوضات بين الأهلي وعلي علوان شهدت تطورات متسارعة، حيث تم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع اللاعب، الذي أبدى رغبة كبيرة في ارتداء القميص الأحمر بداية من الموسم المقبل.

وأضافت أن الأهلي تواصل رسميًا مع نادي اللاعب في قطر، وأرسل خطابًا لطلب التعاقد معه دون تحديد قيمة مالية، وذلك لفتح باب المفاوضات بين الطرفين.

وأوضحت أن ما تردد بشأن تمسك النادي القطري بالحصول على قيمة الشرط الجزائي، والبالغة مليونًا و400 ألف دولار، لا أساس له داخل النادي الأهلي، مؤكدة أن هذا الطرح غير مطروح في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن المفاوضات تسير بشكل ودي ومباشر، في ظل العلاقات المميزة والتعاون المستمر بين مسؤولي الأهلي والأندية القطرية، وهو ما يعزز فرص إتمام الصفقة.

واختتمت ريهام حمدي تصريحاتها بالتأكيد على أن علي علوان يعد حاليًا المهاجم الأقرب للانضمام إلى الأهلي، خاصة في ظل تراجع فرص التعاقد مع المهاجم أسد الحملاوي، الذي لا يملك القناعة الكاملة بخوض تجربة اللعب في الدوري المصري، إلى جانب المطالب المالية المرتفعة من جانب ناديه.