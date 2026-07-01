محمود الخطيب يصل جنازة والدة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي

وصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لـ حضور جنازة والدة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة التي وافتها المنية أمس.

وحرص الخطيب على التواجد وأداء صلاة الجنازة على والدة عضو المجلس.

وأعلن طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وفاة والدته في منشور مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب طارق قنديل عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “أمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، إسترد الله وديعته في الحبيبة الغالية التي جعلها الله صاحبة أفضال علي أجيال السيدة الفاضلة كوثر خليل معوض الجمل حرم المرحوم والدنا الفاضل الأستاذ حسن قنديل”.

وتابع: “اللهم عاملها بإحسانك وفضلك كما أحسنت وأجزلت العطاء لنا جميعاً”.

موعد صلاة الجنازة

وأوضح أن صلاة الجنازة عليها اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/١ بعد صلاة الظهر بمسجد حسن الشربتلى جنوب الأكاديمية بالتجمع الأول .. ونسألكم الدعاء.