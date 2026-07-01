الأهلي يستهدف 3 صفقات أجنبية.. وطلب جديد من عموتة

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي أن النادي الأهلي يخطط للتعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق في مراكز المهاجم والجناح ولاعب الوسط، ضمن خطة تدعيم الفريق للموسم الجديد.

وأوضح شوقي، عبر قناته على يوتيوب، أن إدارة الأهلي تدرس في الوقت الحالي عددًا كبيرًا من الأسماء المرشحة لشغل مركز الجناح، من جنسيات مختلفة، قبل الاستقرار على الاختيار النهائي.

وأضاف أن المدير الفني حسين عموتة طلب أيضًا التعاقد مع مدافع جديد، إلا أن الأزمة تكمن في قلة المدافعين المميزين بالسوق المحلي، مشيرًا إلى أن عمر فايد لا يزال متمسكًا باستكمال مشواره الاحترافي في أوروبا، ويرفض فكرة العودة إلى الدوري المصري في الوقت الحالي.



