عرض قطري رسمي لضم بن رمضان.. والأهلي يطلب زيادة المقابل المالي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي أن نادي الشمال القطري أرسل عرضًا رسميًا إلى النادي الأهلي لشراء عقد التونسي محمد علي بن رمضان مقابل مليون و200 ألف دولار، إلا أن إدارة الأهلي ترغب في رفع القيمة المالية قبل الموافقة على إتمام الصفقة.

وأضاف شوقي، عبر قناته على يوتيوب، أن بن رمضان يميل حتى الآن إلى الانتقال لصفوف الشمال القطري، رغم وجود رغبة من نادي الحزم السعودي في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

من ناحية أخرى، نفى الإعلامي أحمد شوبير صحة ما تردد مؤخرًا حول تقديم اللاعب محمد علي بن رمضان شكوى ضد مدرب الأهلي ييس توروب، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه «الناظر»، أن اللاعب لم يتقدم بأي شكوى رسمية، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا السياق مجرد شائعات انتشرت دون الاستناد إلى مصادر موثوقة.

وقال إن بن رمضان يتمتع بعقلية احترافية مميزة، ويُعرف بالتزامه وانضباطه داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أنه يحظى بتقدير واحترام كبيرين داخل الوسط الرياضي.

