يورشيتش: إمام عاشور الأفضل في مصر وعبدالله السعيد يبث الثقة للاعبين

أكد يورشيتش المدير الفني السابق لبيراميدز على إعجابه بـ إمام عاشور لاعب النادي الأهلي مشيرا إلى إنه يعتبر أفضل لاعب في مصر حاليا.

وقال يورشيتش في تصريحاته: الأهلي يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزين على رأسهم إمام عاشور أنا أحبه بجانب زيزو وترزيجيه ومروان عطية وغيرهم من اللاعبين المميزين

وأضاف : معجب بلاعبي الزمالك الشباب وقدموا أداء مميز في الموسم الماضي وعبدالله السعيد لديه ثقة كبيرة ويبث الثقة في نفوس زملائه في أرض الملعب.

مباراة منتخب مصر القادمة

في سياق أخر تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام استراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأسترالي يوم الجمعة المقبل 3 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب إيه تي آند تي بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات الدور الـ32 من المونديال.

تذاع المباراة عبر شبكة beIN Sports الناقل الحصري لكأس العالم.

ومن المنتظر أن تعلن القنوات المخصصة لبث مواجهة مصر وأستراليا قبل انطلاق اللقاء بـ24 ساعة.

وتأهل منتخب مصر عقب وصافته للمجموعة السابعة برصيد خمس نقاط خلف منتخب بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف.

وتأهل منتخب أستراليا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط.