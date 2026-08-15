الصحة اللبنانية : ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 11 شهيدًا و 19 جريحًا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قضاء النبطية في جنوب البلاد، إلى 11 شهيدا و 19 مصابا من بينهم أطفال ونساء بين الشهداء والجرحى.



وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة اللبناني -في بيان، اليوم السبت- أن الغارة الإسرائيلية على بلدة (دير الزهراني) في قضاء النبطية أدّت، وفق الحصيلة النهائية، إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح، من بينهم طفل و11 سيدة.



وأضاف المركز أن هذه الحصيلة تأتي بعد استكمال أعمال البحث والإسعاف في موقع الاستهداف، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة أوضاع المصابين.



وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مجزرة في بلدة (أنصار) جنوب لبنان؛ أسفرت عن ارتقاء 7 شهداء وإصابة 3 آخرين، جراء غارة جوية استهدفت منزلًا في أطراف البلدة؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل، وفقا لمصادر لبنانية.