موسم الرحيل يقترب .. عروض سعودية ضخمة تربك حسابات الأهلي | إيه الحكاية؟

اشتعلت كواليس النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بعد ما تلقى أكثر من نجم داخل الفريق عروضًا جادة من أندية دوري روشن السعودي في مؤشر جديد على تصاعد الاهتمام السعودي بلاعبي القلعة الحمراء الذين أصبحوا هدفًا رئيسيًا في سوق الانتقالات الصيفية بعد المستويات المميزة التي قدموها مع الأهلي ومنتخبات بلادهم وعلى رأسها بطولة كأس العالم 2026.

وتزامنت التحركات السعودية مع استعداد الأهلي لبدء مرحلة جديدة بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة الذي يسعى لبناء فريق قادر على استعادة البطولات المحلية والقارية إلا أن العروض القادمة من السعودية قد تفرض واقعًا جديدًا على إدارة النادي التي أصبحت مطالبة بالحفاظ على قوامها الأساسي وفي الوقت نفسه دراسة العروض المالية الضخمة التي يصعب تجاهلها.

وباتت ثلاثة أندية سعودية تتحرك بقوة نحو نجوم الأهلي بعدما دخل كل من الرياض ونيوم والحزم في مفاوضات رسمية لضم الثلاثي محمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور والتونسي محمد علي بن رمضان في صفقات قد تشهد تطورات كبيرة خلال الأيام المقبلة.

الرياض يقترب من حسم صفقة تريزيجيه

يبدو محمود حسن تريزيجيه الأقرب إلى خوض تجربة جديدة في دوري روشن بعدما وصلت المفاوضات بين الأهلي ونادي الرياض إلى مراحل مُتقدمة وسط توافق كبير بين جميع الأطراف على أغلب تفاصيل الصفقة.

وجاء اهتمام الرياض بالنجم تريزيجيه بعد المستوى المميز الذي قدمه منذ عودته إلى الأهلي حيث استعاد مكانته سريعًا كأحد أهم عناصر الفريق الهجومية مستفيدًا من الخبرات الكبيرة التي اكتسبها خلال سنوات احترافه في أوروبا.

كما لعبت رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة داخل الدوري السعودي دورًا مهمًا في تقريب وجهات النظر بينما فضّل تأجيل حسم مستقبله إلى ما بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر في كأس العالم من أجل الحفاظ على تركيزه مع المنتخب الوطني.

ويملك تريزيجيه أرقامًا مميزة بقميص الأهلي بعدما شارك في 32 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 18 هدفًا وصنع هدفًا آخر كما واصل تألقه دوليًا بتسجيله هدفًا في شباك نيوزيلندا خلال منافسات المونديال.

نيوم يراقب إمام عاشور

في المقابل دخل نادي نيوم بقوة في سباق التعاقد مع إمام عاشور الذي أصبح أحد أبرز نجوم الأهلي ومنتخب مصر خلال الموسمين الأخيرين.

واستطلعت إدارة النادي السعودي رأي مسئولى الأهلي والمقربين من اللاعب للتعرف على رأيهم قبل التقدم بأى عروض رسمية .

ويرغب الأهلي في استمرار عاشور بسبب الدور الكبير الذي يؤديه في وسط الملعب بعدما تحول إلى أحد أهم مفاتيح اللعب بفضل قدراته البدنية والفنية إلى جانب مساهماته المستمرة في تسجيل وصناعة الأهداف.

كما ساهمت المستويات اللافتة التي يقدمها اللاعب مع منتخب مصر في كأس العالم في رفع قيمته السوقية وجعلته محط اهتمام أكثر من نادٍ سعودي إلا أن إدارة الأهلي لا تزال ترى أن رحيله لن يكون مطروحًا إلا مقابل عرض استثنائي.

الحزم يراقب بن رمضان

ولم تتوقف الاهتمامات السعودية عند اللاعبين المصريين إذ دخل نادي الحزم أيضًا على خط المفاوضات ساعيًا للتعاقد مع لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان.

وجاء تحرك الحزم بناءً على توصية من المدير الفني التونسي جلال القادري الذي يرى أن لاعب الأهلي يمتلك الإمكانيات اللازمة لقيادة خط الوسط خلال الموسم المقبل.

وانضم بن رمضان إلى الأهلي في صيف 2025 بعقد يمتد حتى عام 2029 ونجح في فترة قصيرة في فرض نفسه ضمن العناصر الأساسية بفضل قدراته الكبيرة في بناء اللعب وربط الخطوط والتحكم في إيقاع المباريات.

ورغم أن الأهلي لا يفكر حاليًا في التخلي عن خدمات اللاعب فإن الاهتمام السعودي قد يفتح الباب أمام مفاوضات جديدة إذا تلقى النادي عرضًا ماليًا يتناسب مع قيمة اللاعب الفنية.

عموتة يترقب موقف الثلاثي

وتضع هذه التطورات المدير الفني الجديد الحسين عموتة أمام تحدٍ مبكر قبل انطلاق الموسم في ظل رغبته في الحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق خاصة أن الأهلي يسعى للعودة سريعًا إلى منصات التتويج بعد موسم شهد خسارة عدد من البطولات.

ويعلم الجهاز الفني أن رحيل أكثر من عنصر مؤثر سيجبره على إعادة ترتيب أوراقه قبل بداية الموسم وهو ما يفسر تمسك الإدارة بعدد من اللاعبين ورفع سقف مطالبها المالية في المفاوضات الجارية.