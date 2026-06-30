الأهلي يحسم الجدل بشأن إمام عاشور .. ويجهز لتعديل عقده بعد المنتخب

نشر الإعلامي أمير هشام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل جديدة بشأن موقف النادي الأهلي من العروض المتداولة لإمام عاشور، وخطة الإدارة لتعديل وتمديد عقود عدد من لاعبي الفريق.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي لم تتلقَّ أي عرض رسمي حتى الآن للتعاقد مع إمام عاشور، مشددًا على أن كل ما يتردد بشأن وجود عروض للاعب غير صحيح على الإطلاق، وأن الأهلي لم تصله أي مخاطبات رسمية بهذا الشأن.

وأضاف المصدر أن الأهلي ينتظر انتهاء مشاركة إمام عاشور مع المنتخب الوطني من أجل بدء المفاوضات الخاصة بتمديد وتعديل عقده، بما يتناسب مع قدراته الفنية ووفقًا لسقف الرواتب الجديد داخل الفريق، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مروان عطية، الذي تستهدف الإدارة أيضًا تمديد وتعديل عقده خلال الفترة المقبلة.