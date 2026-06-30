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نيوم يفتح باب المفاوضات لضم إمام عاشور.. والأهلي يرفض العرض الأول ويتمسك بـ10 ملايين دولار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيوم يفتح باب المفاوضات لضم إمام عاشور.. والأهلي يرفض العرض الأول ويتمسك بـ10 ملايين دولار

إمام عاشور
إمام عاشور
إسلام مقلد

بدأ نادي نيوم السعودي تحركاته الرسمية للتعاقد مع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تقدم بعرض رسمي إلى النادي الأهلي، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع فريقه ومنتخب مصر.

عرض أول بقيمة 6 ملايين دولار

ووفقًا لما أورده موقع "أفريكا فوت"، بلغت القيمة الإجمالية للعرض السعودي 6 ملايين دولار، بواقع 4 ملايين دولار قيمة ثابتة، إلى جانب مليوني دولار في صورة مكافآت ومتغيرات مرتبطة بأداء اللاعب ونتائج الفريق.

إلا أن إدارة الأهلي رفضت العرض، معتبرة أنه لا يعكس القيمة الفنية والتسويقية للاعب، وتمسكت بالحصول على 10 ملايين دولار للموافقة على رحيله، بواقع 8 ملايين دولار قيمة ثابتة، إضافة إلى مليوني دولار كحوافز.

الأهلي يتمسك بأحد أبرز نجومه

ويعود تمسك الأهلي بمطالبه المالية إلى الدور المحوري الذي يلعبه إمام عاشور في الفريق، بعدما أصبح أحد أبرز عناصر خط الوسط، بفضل إمكانياته الفنية، وتأثيره الهجومي، وثبات مستواه منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.

وخاض اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا، أكثر من 80 مباراة بقميص الأهلي في مختلف البطولات، سجل خلالها قرابة 30 هدفًا، وقدم أكثر من 15 تمريرة حاسمة، وساهم في التتويج بعدد من الألقاب المحلية والقارية.

تألق مونديالي يرفع القيمة السوقية

وأشار التقرير إلى أن إدارة الأهلي كانت قد درست في وقت سابق إمكانية رحيل اللاعب، قبل أن تعيد تقييم موقفها وتقرر الإبقاء عليه، نظرًا لأهميته الكبيرة داخل الفريق.

كما ساهم الأداء اللافت الذي يقدمه إمام عاشور مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 في زيادة اهتمام أندية دوري روشن السعودي وعدد من الأندية الخليجية بضمه، بعدما فرض نفسه كأحد أبرز نجوم "الفراعنة" في البطولة.

مفاوضات مستمرة وترقب للموقف النهائي

ومن المنتظر أن تستمر المفاوضات بين نيوم والأهلي خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب لإمكانية تحسين العرض المالي من جانب النادي السعودي، بما يتوافق مع مطالب إدارة الأهلي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب أستراليا ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، وسط ترقب لمواصلة إمام عاشور تألقه مع المنتخب الوطني.

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