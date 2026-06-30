4 ملايين دولار.. سيف زاهر يكشف تفاصيل عرض سعودي لضم إمام عاشور

كشف الإعلامي سيف زاهر، خلال تصريحات تليفزيونية، عن تلقي النادي الأهلي عرضًا رسميًا من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع لاعب خط الوسط إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الحالية، في صفقة كانت ستعد من أبرز انتقالات الميركاتو.

وأوضح زاهر أن العرض المقدم بلغت قيمته 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى امتيازات وحوافز مالية تصل إلى مليوني دولار، ليصل إجمالي قيمة العرض إلى 6 ملايين دولار حال تحقق جميع البنود الإضافية.

الأهلي يتمسك باستمرار اللاعب

وأكد سيف زاهر أن إدارة الأهلي لم توافق على العرض المقدم، وأبدت تمسكها باستمرار إمام عاشور ضمن صفوف الفريق، في ظل أهميته الفنية الكبيرة ودوره المؤثر داخل التشكيلة الأساسية، خاصة مع ارتباط الفريق بالعديد من البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي حددوا مبلغًا أكبر للموافقة على رحيل اللاعب، حيث طلب النادي الحصول على 10 ملايين دولار، يتضمن العقد إضافات وحوافز بقيمة مليوني دولار، بما يعكس تقييم الإدارة لإمكانات اللاعب وقيمته السوقية.

قيمة فنية كبيرة داخل القلعة الحمراء

ويعد إمام عاشور من أبرز لاعبي الأهلي في الفترة الأخيرة، بعدما قدم مستويات مميزة وساهم في تحقيق العديد من الانتصارات، وهو ما جعله أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني في مختلف المنافسات.

وترى إدارة النادي أن التفريط في خدمات اللاعب لن يكون سهلًا، إلا إذا وصل عرض مالي يتناسب مع قيمته الفنية والسوقية، خاصة في ظل اهتمام عدد من الأندية الخارجية بالحصول على خدماته.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة بشأن مستقبل إمام عاشور، سواء بتقديم عرض سعودي جديد بشروط مالية أفضل أو استمرار اللاعب مع الأهلي، في ظل تمسك الإدارة ببقائه وعدم وجود نية للتفريط فيه إلا بالمقابل المالي الذي حد