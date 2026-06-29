الأهلي يقترب من تدشين فرعه الجديد في المنصورة

اقترب النادي الأهلي من توسيع نطاق فروعه داخل مصر، بعدما حصل على قطعة أرض بمساحة 38 فدانًا في مدينة المنصورة الجديدة، تمهيدًا لإنشاء فرع جديد للنادي يخدم أعضاءه في منطقة الدلتا، ضمن خطة التوسع الجغرافي التي يتبناها مجلس الإدارة.

وكشفت مصادر أن الأهلي يستعد لتوقيع العقود الخاصة بالأرض يوم 3 يوليو المقبل، عقب الانتهاء من الإجراءات الإدارية مع الجهات المختصة، ليبدأ النادي خطوات تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.

ويأتي الفرع الجديد ضمن استراتيجية الأهلي لإنشاء فروع جديدة خارج القاهرة، بما يواكب التوسع العمراني في المدن الجديدة ويمنح أعضاء النادي خدمات رياضية واجتماعية في مختلف المحافظات.

وفي المقابل، نفت مصادر أخرى صدور قرار رسمي حتى الآن بتخصيص الأرض، مؤكدة أن النادي تقدم بطلب للحصول على قطعة أرض لإنشاء الفرع الجديد، لكن الإجراءات النهائية لم تُحسم بشكل رسمي حتى الآن.

ومن المنتظر أن تحسم الأيام المقبلة الموقف النهائي للمشروع، خاصة مع اقتراب موعد توقيع العقود، حال استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية.