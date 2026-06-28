أحمد الكأس: إمام عاشور الأفضل في مصر حاليًا.. يمتلك امكانيات استثنائية

أكد أحمد الكأس، نجم منتخب مصر السابق، أن إمام عاشور يعد أفضل لاعب في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية، مشيدًا بالإمكانات الفنية والبدنية التي يمتلكها، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وقال الكأس في تصريحات صحفية: "من وجهة نظري، إمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر خلال الفترة الحالية، لما يمتلكه من امكانيات كبيرة، سواء على المستوى الدفاعي أو المهاري، إلى جانب قوته في التسديد على المرمى".

وأضاف: "أتمنى أن يمنح نفسه اهتمامًا أكبر من جميع الجوانب، فنيًا وسلوكيًا وبدنيًا، حتى يواصل التطور ويصل إلى مستويات أعلى".

تأتي تصريحات أحمد الكأس في وقت تستعد فيه الجماهير المصرية لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر وأستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، حيث يعول الفراعنة على نجومهم لمواصلة المشوار وتحقيق التأهل إلى الدور التالي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع أستراليا يوم الجمعة 3 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إيه تي آند تي" بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ32 من المونديال، في مباراة يسعى خلالها المنتخب الوطني لمواصلة عروضه القوية وبلوغ دور الـ16.