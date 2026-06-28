طارق مصطفى: جماهير مصر خطفت أنظار العالم في مونديال 2026

أشاد طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق، بالدور الكبير الذي لعبته الجماهير المصرية في دعم منتخب مصر خلال مشواره ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري في الولايات المتحدة الأمريكية كان استثنائيًا وأسهم في مساندة الفراعنة خلال مباريات دور المجموعات.

وقال طارق مصطفى، في تصريحات إعلامية: "الجمهور المصري في أمريكا عامل حالة كبيرة جدًا، ومساند قوي لمنتخب مصر، لدرجة أن العالم يتحدث عن حب المصريين لبلدهم".

وأضاف: "بالطبع مبروك لمنتخب مصر، فقد حقق الهدف الأول بالصعود إلى الدور المقبل، وأتمنى أن يواصل الفريق مشواره بنفس الروح والأداء".

وتأتي تصريحات طارق مصطفى قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث يسعى الفراعنة لمواصلة مشوارهم وتحقيق التأهل إلى الدور التالي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع أستراليا يوم الجمعة 3 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إيه تي آند تي" بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ32، وسط آمال كبيرة بمواصلة النتائج الإيجابية بدعم جماهيري مصري لافت في المدرجات.