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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يحقق 9 أرقام تاريخية بعد التأهل إلى الدور الثاني بكأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن منتخب مصر حقق مجموعة من الأرقام التاريخية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد نجاحه في التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه.

وكتب هشام حنفي عبر حسابه على "فيسبوك"، أن المنتخب الوطني حقق 9 إنجازات تاريخية، جاءت كالتالي:

التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ مشاركات منتخب مصر بكأس العالم.

إنهاء دور المجموعات دون تلقي أي هزيمة لأول مرة.

تحقيق أول فوز في دور المجموعات، بعدما تغلب على نيوزيلندا بنتيجة 3-1.

احتلال المركز الثاني في المجموعة لأول مرة، بفارق الأهداف عن المتصدر.

تسجيل 5 أهداف في نسخة واحدة من دور المجموعات لأول مرة.

إحراز هدف خلال أول 10 دقائق من مباراة بالمونديال، وتحديدًا في الدقيقة السادسة، لأول مرة.

خوض المباراة الأخيرة في دور المجموعات بعد حسم التأهل رسميًا للمرة الأولى.

قيادة مدرب مصري سبق له المشاركة في كأس العالم كلاعب للمنتخب الوطني لأول مرة.

تحقيق مدرب وطني لهذه الأرقام التاريخية خلال قيادة منتخب مصر في كأس العالم لأول مرة.

واختتم حنفي منشوره بالتأكيد على أن ما حققه المنتخب الوطني في مونديال 2026 يمثل محطة تاريخية في مسيرة الكرة المصرية، ويعكس التطور الذي شهده الفريق خلال البطولة.

هشام حنفي الأهلي منتخب مصر كأس العالم 2026 فيسبوك

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