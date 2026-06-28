رضا شحاتة؛ منتخب مصر أعاد الشغف للجماهير.. ومستوى محمد صلاح "أبهرني"

تحدث رضا شحاتة نجم الكرة المصرية السابق، عن تأهل منتخب مصر إلى دور ال٣٢ من بطولة كأس العالم



وقال شحاتة في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: سعيد وفخور بما يقدمه منتخب مصر في كأس العالم، وكان عندي احساس قبل كأس العالم أن الناس فقدت الشغف ولكن منتخب مصر أعاد الشغف مرة أخرى للجماهير في كأس العالم

وأضاف: لأول مرة اشوف هذه الجماهير المصرية، حسام حسن يسير بخطى ناجحة للغاية مع منتخب مصر

وتابع: شغل حسام حسن واضح للغاية مع منتخب مصر ولا احد ينكر ما يقدمه حسام حسن ،



وواصل: زيكو وحمزة عبد الكريم اكثر ما لفتا انتباهي في كأس العالم، كما ان الأداء الكبير الذي يقدمه محمد صلاح رغم الأجواء الصعبة للغاية التي عاشها مؤخراً مع ليفربول