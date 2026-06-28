منتخب مصر في المركز الـ 19 في تصنيف القوة بكأس العالم

نجح منتخب مصر في التأهل لدور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 بعد التعادل مع بلجيكا وإيران وفوز على نيوزيلندا.
وصنف منتخب مصر في المركز الـ 19 في بطولة كأس العالم في قائمة قوة المنتخبات المشاركة في المونديال.
واحتل منتخب فرنسا ترتيب تصنيف سوفا سكور بإعتباره أقوى منتخب خلال مرحلة المجموعات برصيد 2070 نقطة وخلفه الأرجنتين 2069 نقطة
تصنيف القوة – كأس العالم 2026 (Power Rankings)
1. فرنسا — 2070
2. الأرجنتين — 2069
3. إسبانيا — 2028
4. البرازيل — 2010
5. إنجلترا — 2003
6. كولومبيا — 1936
7. البرتغال — 1935
8. هولندا — 1934
9. ألمانيا — 1933
10. المغرب — 1885
11. النرويج — 1866
12. المكسيك — 1863
13. اليابان — 1860
14. بلجيكا — 1853
15. كرواتيا — 1851
16. سويسرا — 1827
17. الولايات المتحدة — 1818
18. كندا — 1795
19. مصر — 1794
20. السويد — 1763
21. الإكوادور — 1756
22. باراجواي — 1753
23. الجزائر — 1742
24. النمسا — 1738
25. كوت ديفوار — 1731
26. السنغال — 1725
27. غانا — 1716
28. الرأس الأخضر — 1714
29. أستراليا — 1713
30. جمهورية الكونغو الديمقراطية — 1691
31. البوسنة والهرسك — 1687
32. جنوب أفريقيا — 1658
33. تركيا — 1602
34. نيوزيلندا — 1581
35. كوريا الجنوبية — 1555
36. أوروجواي — 1552
37. إيران — 1545
38. التشيك — 1543
39. كوراساو — 1537
40. السعودية — 1536
41. اسكتلندا — 1531
42. العراق — 1528
43. الأردن — 1525
44. قطر — 1515
45. أوزبكستان — 1507
46. بنما — 1506
47. هايتي — 1506
48. تونس — 1501