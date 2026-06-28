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منتخب مصر في المركز الـ 19 في تصنيف القوة بكأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر في المركز الـ 19 في تصنيف القوة بكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

نجح منتخب مصر في التأهل لدور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 بعد التعادل مع بلجيكا وإيران وفوز على نيوزيلندا.

وصنف منتخب مصر  في المركز الـ 19 في بطولة كأس العالم في قائمة قوة المنتخبات المشاركة في المونديال.

واحتل منتخب فرنسا ترتيب تصنيف سوفا سكور بإعتباره أقوى منتخب خلال مرحلة المجموعات برصيد 2070 نقطة وخلفه الأرجنتين 2069 نقطة

تصنيف القوة – كأس العالم 2026 (Power Rankings) 

1.  فرنسا — 2070

2.  الأرجنتين — 2069

3.  إسبانيا — 2028

4.  البرازيل — 2010

5.  إنجلترا — 2003

6.  كولومبيا — 1936

7.  البرتغال — 1935

8.  هولندا — 1934

9.  ألمانيا — 1933

10.  المغرب — 1885

11.  النرويج — 1866

12.  المكسيك — 1863

13.  اليابان — 1860

14.  بلجيكا — 1853

15.  كرواتيا — 1851

16.  سويسرا — 1827

17.  الولايات المتحدة — 1818

18.  كندا — 1795

19. مصر — 1794

20.  السويد — 1763

21.  الإكوادور — 1756

22.  باراجواي — 1753

23.  الجزائر — 1742

24.  النمسا — 1738

25.  كوت ديفوار — 1731

26.  السنغال — 1725

27.  غانا — 1716

28.  الرأس الأخضر — 1714

29.  أستراليا — 1713

30.  جمهورية الكونغو الديمقراطية — 1691

31.  البوسنة والهرسك — 1687

32. جنوب أفريقيا — 1658

33.  تركيا — 1602

34.  نيوزيلندا — 1581

35.  كوريا الجنوبية — 1555

36.  أوروجواي — 1552

37.  إيران — 1545

38.  التشيك — 1543

39.  كوراساو — 1537

40.  السعودية — 1536

41.  اسكتلندا — 1531

42.  العراق — 1528

43.  الأردن — 1525

44.  قطر — 1515

45.  أوزبكستان — 1507

46.  بنما — 1506

47.  هايتي — 1506

48. تونس — 1501

منتخب مصر كأس العالم مصر وإستراليا مصر في كأس العالم مصر ضد إستراليا

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