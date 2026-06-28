أرقام تاريخية لمنتخب مصر بعد تأهله للدور الثاني ببطولة كأس العالم 2026

حقق منتخب مصر أرقاما تاريخية بعد التأهل لدور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في أمريكا.

وجاء منتخب مصر في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط بالتساوي مع بلجيكا، متصدر الترتيب بفارق الأهداف.

وجاءت أبرز الأرقام القياسية لمنتخب مصر في كأس العالم كالتالي:

للمرة الأول يتأهل منتخب مصر من دور المجموعات إلى الدور الثانى، بجانب عدم تلقيه أي هزيمة في دور المجموعات.

وكان فوز منتخب مصر بمباراة في دور المجموعات (3-1 نيوزيلندا) هو الأول في مشوار الفراعنة التاريخي بالمونديال.

كما حقق الفراعنة لأول مرة المركز الثاني في مجموعته (بفارق الأهداف عن المتصدر).

وسجل الفراعنة لأول مرة 5 أهداف في دور المجموعات بنسخة واحدة، بجانب تسجيل منتخب مصر هدفاً في الدقيقة السادسة (أول 10 دقائق) من مباراة بالمونديال.

لأول مرة يدخل منتخب مصر المباراة الأخيرة في دور المجموعات بعد ضمان التأهل رسمياً في وجود مدرب مصرى يقود المنتخب شارك في كأس العالم كلاعب بجانب أنه لأول مرة مدرب وطني يقود منتخب مصر في كأس العالم ويحقق هذه الأرقام.