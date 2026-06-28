قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عشت معاك حكايات.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا ساهرا في المنصورة
ضبط 3 سماعات بحوزة فتيات قبل دخولهن لجان الثانوية العامة بقنا
وزير الصحة يشهد انطلاق ماراثون «تبرعك حياة» احتفاءً باليوم العالمي للتبرع بالدم | صور
خلال تفقده لجان الثانوية العامة..محافظ شمال سيناء: حريصون على توفير المناخ الملائم للطلاب
تاجر عملة.. الداخلية تضبط قضية غسل 100 مليون جنيه
البلطي بـ 72 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في الأسواق
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز تحت إدارة إيران ولا يجب أن يتدخل أحد في ذلك
حسن شحاتة يكشف كواليس مكالمته مع حسام حسن بعد التأهل: اتغير تمامًا
لأول مرة.. قنوات إسرائيلية ترفض بث مؤتمر نتنياهو
ترامب: إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا
موجة الحر تدفع مياه البحر المالحة إلى قلب إيطاليا وتهدد الزراعة
الدفاع الكويتية: اعتراض صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دور الـ 32 بـ المونديال.. أبرز المعلومات عن مباراة جنوب إفريقيا وكندا

كأس العالم
كأس العالم
القسم الرياضي

تقام مباراة جنوب إفريقيا وكندا فى دور الـ 32 بكأس العالم 2026 في لوس أنجلوس ويقودها الحكم البرتغالي الدولي غواو بيدرو سيلفا بينهيرو.

والتقى المنتخبان الجنوب إفريقي والكندي مرة واحدة سابقاً، وكانت ودية وحسمها منتخب "بافانا بافانا" 2-0 عام 2007، فيما خسر منتخب كندا أيضاً مباراتيه الرسميتين السابقتين أمام منتخبات إفريقية، بينها مواجهة أمام المغرب في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات للنسخة الأخيرة عام 2022.

غيابات جنوب إفريقيا

لا تعاني جنوب إفريقيا من غيابات تُذكر، في حين تأمل كندا في جاهزية قائدها الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونيخ الألماني ألفونسو ديفيس ولاعب وسط لوس أنجليس أف سي الأميركي ستيفن أوستاكيو للبدء في اللقاء.

أرقام غير مسبوقة

خسر منتخب كندا كلتا مواجهتيه الرسميتين أمام المنتخبات الافريقية، 0-2 أمام الكاميرون في كأس القارات 2001، و1-2 أمام المغرب في كأس العالم 2022.

يخوض منتخبا جنوب أفريقيا وكندا الأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهما. وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها منتخبان في أول مباراة لهما بهذا الدور منذ نسخة 2002، عندما فازت تركيا على اليابان المضيفة 1-0.

ترتيب البافانا بافانا

يحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز 61 في تصنيف الفيفا الحالي، وسيكون ثالث أقل المنتخبات تصنيفاً بالأدوار الإقصائية بكأس العالم، بعد نيجيريا (المركز 74 في 1998) وروسيا (المركز 70 في 2018)، وبالتساوي مع اليابان (المركز 61 في 2018).

بعد فشله في التسجيل خلال مبارياته الأربع الأولى في كأس العالم، نجح منتخب كندا في هز الشباك مرة واحدة على الأقل في كل من مبارياته الخمس الأخيرة، حيث جاءت 60% من أهدافه الإجمالية في البطولة خلال فوزه 6-0 على قطر في دور المجموعات هذا العام (6 من 10).

فرص المنتخبين

على الرغم من احتلاله المركز الثاني، سجل منتخب جنوب أفريقيا أقل عدد من اللمسات داخل منطقة جزاء المنافس (35) وأقل عدد من الفرص الكبيرة (2) بين جميع منتخبات المجموعة الأولى في كأس العالم 2026.

فيما سدد منتخب كندا 21 تسديدة على المرمى في دور المجموعات بكأس العالم 2026، وهو ما يقرب من ضعف ما حققه في مشاركتيه السابقتين في البطولة مجتمعتين (6 في 1986، و5 في 2022).

- ساهم ناثان ساليبا في ثلاثة أهداف خلال مشاركتيه في كأس العالم مع منتخب كندا حتى الآن (هدفٌ واحد وتمريرتان حاسمتان)، وهو ما يزيد بهدف واحد عن إجمالي مساهماته في أول 15 مباراة له مع المنتخب (هدفان).

ويعتبر البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا أكبر مدرب يتولى قيادة منتخب في الأدوار الإقصائية بكأس العالم في سن الـ74 عاما.

جنوب افريقيا كندا مونديال 2026 كأس العالم المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

بيض

ارتفاع مفاجئ في سعر كرتونة البيض بالأسواق

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جانب من الحادث

لغز غامض .. الأمن يفحص سقوط جثة فتاة من شرفة بكومبوند شهير بأكتوبر وضبط شابين كانا برفقتها

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

كيا سبورتاج موديل 2027

كيا سبورتاج 2027 تباع بهذه المواصفات

أحدث أسعار السيارات المستعملة في مصر

كساد وقلة بيع .. أحدث أسعار السيارات المستعملة في مصر

أنثروبيك

«أنثروبيك» تطلق رسمياً نموذجها الفائق «Mythos» لمنافسة وادي السيليكون

بالصور

إزالة 99 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد