دور الـ 32 بـ المونديال.. أبرز المعلومات عن مباراة جنوب إفريقيا وكندا

تقام مباراة جنوب إفريقيا وكندا فى دور الـ 32 بكأس العالم 2026 في لوس أنجلوس ويقودها الحكم البرتغالي الدولي غواو بيدرو سيلفا بينهيرو.

والتقى المنتخبان الجنوب إفريقي والكندي مرة واحدة سابقاً، وكانت ودية وحسمها منتخب "بافانا بافانا" 2-0 عام 2007، فيما خسر منتخب كندا أيضاً مباراتيه الرسميتين السابقتين أمام منتخبات إفريقية، بينها مواجهة أمام المغرب في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات للنسخة الأخيرة عام 2022.

غيابات جنوب إفريقيا

لا تعاني جنوب إفريقيا من غيابات تُذكر، في حين تأمل كندا في جاهزية قائدها الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونيخ الألماني ألفونسو ديفيس ولاعب وسط لوس أنجليس أف سي الأميركي ستيفن أوستاكيو للبدء في اللقاء.

أرقام غير مسبوقة

خسر منتخب كندا كلتا مواجهتيه الرسميتين أمام المنتخبات الافريقية، 0-2 أمام الكاميرون في كأس القارات 2001، و1-2 أمام المغرب في كأس العالم 2022.

يخوض منتخبا جنوب أفريقيا وكندا الأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهما. وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها منتخبان في أول مباراة لهما بهذا الدور منذ نسخة 2002، عندما فازت تركيا على اليابان المضيفة 1-0.

ترتيب البافانا بافانا

يحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز 61 في تصنيف الفيفا الحالي، وسيكون ثالث أقل المنتخبات تصنيفاً بالأدوار الإقصائية بكأس العالم، بعد نيجيريا (المركز 74 في 1998) وروسيا (المركز 70 في 2018)، وبالتساوي مع اليابان (المركز 61 في 2018).

بعد فشله في التسجيل خلال مبارياته الأربع الأولى في كأس العالم، نجح منتخب كندا في هز الشباك مرة واحدة على الأقل في كل من مبارياته الخمس الأخيرة، حيث جاءت 60% من أهدافه الإجمالية في البطولة خلال فوزه 6-0 على قطر في دور المجموعات هذا العام (6 من 10).

فرص المنتخبين

على الرغم من احتلاله المركز الثاني، سجل منتخب جنوب أفريقيا أقل عدد من اللمسات داخل منطقة جزاء المنافس (35) وأقل عدد من الفرص الكبيرة (2) بين جميع منتخبات المجموعة الأولى في كأس العالم 2026.

فيما سدد منتخب كندا 21 تسديدة على المرمى في دور المجموعات بكأس العالم 2026، وهو ما يقرب من ضعف ما حققه في مشاركتيه السابقتين في البطولة مجتمعتين (6 في 1986، و5 في 2022).

- ساهم ناثان ساليبا في ثلاثة أهداف خلال مشاركتيه في كأس العالم مع منتخب كندا حتى الآن (هدفٌ واحد وتمريرتان حاسمتان)، وهو ما يزيد بهدف واحد عن إجمالي مساهماته في أول 15 مباراة له مع المنتخب (هدفان).

ويعتبر البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا أكبر مدرب يتولى قيادة منتخب في الأدوار الإقصائية بكأس العالم في سن الـ74 عاما.