قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك جديد يعيد مرموش إلى حسابات نادٍ أوروبي كبير
موعد يوم عاشوراء 2026.. هل مستحب صيامه؟
فيلم «غوص في اللاوعي» يصل نهائيات جوائز أكاديمية الطلبة العالمية
كيف نحقق الخشوع في الصلاة ونتخلص من السرحان؟.. أمين الفتوى يجيب
فيفا يكشف قائمة الأكثر تأثيرا في كأس العالم 2026 بعد جولتين.. ميسي ومبابي في الصدارة
برلماني: زيادة المعاشات 15% رسالة دعم واضحة لأصحابها ولكبار السن
ضبط 5 أشخاص في واقعة التعد.ي على طبيبة أسنان بشبرا الخيمة
اعرف هتاخد معاش كام بعد الزيادة الأخيرة.. تفاصيل مهمة يكشفها رئيس هيئة التأمين الاجتماعي
أحمد موسى يثير الجدل حول استطلاع منسوب إلى جامعة العاصمة: تعميم النتائج على 220 ألف طالب خطأ علمي جسيم
فيفا: الرئيس الأمريكي ترامب يحضر نهائي كأس العالم 2026
وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ستضمن تدفق النفط عبر مضيق هرمز حتى من دون اتفاق مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

على كرسي متحرك.. كونيه يوجه رسالة دعم لمنتخب كندا قبل مواجهة سويسرا في كأس العالم 2026

إسماعيل كونيه
إسماعيل كونيه
حمزة شعيب

في مشهد مؤثر عكس قوة الروح القتالية والانتماء، حرص إسماعيل كونيه، لاعب منتخب كندا، على التواجد إلى جانب زملائه رغم الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال منافسات كأس العالم 2026، حيث ظهر على كرسي متحرك لتحية لاعبي المنتخب والجماهير الكندية قبل المواجهة الحاسمة أمام سويسرا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ورفض لاعب الوسط الكندي الابتعاد عن أجواء المنتخب رغم الإصابة القوية التي أنهت مشواره في البطولة، مفضلًا دعم زملائه معنويًا في واحدة من أهم مباريات الفريق خلال مرحلة المجموعات.

وشهدت زيارة كونيه لمعسكر المنتخب استقبالًا حافلًا من لاعبي كندا والجهاز الفني، الذين حرصوا على مؤازرته والتعبير عن دعمهم الكامل له خلال فترة العلاج والتأهيل. كما حظي اللاعب بتحية خاصة من الجماهير الكندية التي صفقّت له بحرارة تقديرًا لإصراره على مساندة منتخب بلاده رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

إصابة أنهت مشواره في المونديال

وكان كونيه قد تعرض لإصابة بالغة الخطورة خلال مواجهة كندا وقطر في الجولة الثانية من دور المجموعات، وهي المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الكندي بنتيجة 6-0 على ملعب بي سي بليس.

وجاءت الإصابة في الدقيقة 51 بعد تدخل قوي من القطري عاصم مادبو، ما دفع حكم المباراة إلى إشهار البطاقة الحمراء المباشرة عقب مراجعة اللقطة، وسط حالة من القلق بين اللاعبين والجماهير.

وتوقفت المباراة لعدة دقائق من أجل تقديم الإسعافات الطبية للاعب قبل نقله خارج الملعب على نقالة، فيما كشفت الفحوصات الطبية لاحقًا عن تعرضه لكسر في عظمة الشظية وكسر آخر في الساق، وهي إصابة استلزمت تدخلاً جراحيًا وبرنامجًا تأهيليًا مكثفًا سيبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

ضربة مؤلمة لكندا

ويمثل غياب كونيه خسارة كبيرة لمنتخب كندا، في ظل دوره البارز داخل الفريق خلال السنوات الأخيرة، ومساهمته في النتائج التي حققها المنتخب على الساحة الدولية. ورغم ابتعاده عن المستطيل الأخضر، أكد اللاعب من خلال حضوره ودعمه لزملائه أن تأثيره داخل المنتخب لا يقتصر على ما يقدمه داخل الملعب فقط، بل يمتد إلى دوره القيادي والمعنوي في أصعب اللحظات.

إسماعيل كونيه كأس العالم 2026 منتخب كندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمدارس

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

ترشيحاتنا

الشقة السكنية

البيع أونلاين.. فيديو يكشف مصنع منتجات مغشوشة داخل شقة سكنية

زنجر

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل سندوتشات زنجر

الطبيبة

بسبب الأسنان المخلوعة.. طبيبة تزعم تعرضها للاعتداء وتحطيم مركز طبي في شبرا الخيمة

بالصور

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة.. بديل صحي يحبه الأطفال

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة

صفاره أبيض كالحليب.. بيض ياباني نادر يثير فضول العالم ويحقق شهرة واسعة

بيض ياباني
بيض ياباني
بيض ياباني

لخفض التكاليف.. نيسان تعلق تطوير قشقاي الكهربائية

نيسان
نيسان
نيسان

لأكل العيش.. أسعار لادا جرانتا المستعملة في مصر

لادا جرانتا
لادا جرانتا
لادا جرانتا

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

المزيد