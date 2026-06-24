خالد الغندور يثير الجدل بشأن عقد لاعب: الإعلانات تغطي قيمته بالكامل.. فلماذا تخفيضه؟

أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل بعد حديثه عن موقف أحد اللاعبين وعقده مع ناديه، متسائلًا عن أسباب التفكير في تخفيض قيمة التعاقد رغم عدم تحميله النادي أعباءً مالية مباشرة.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «لو أنت عندك لاعب جبته ببلاش وعقده متغطي من الإعلانات لمدة 3 سنوات يعني مش خسران حاجة، ليه تقلل أو تخفض العقد؟».

وأضاف أنه استفسر عن الأمر وتأكد من أن قيمة عقد اللاعب مغطاة بالكامل من عوائد الإعلانات خلال السنوات الثلاث، موضحًا أن اللاعب يحصل على 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد، بإجمالي 15 مليون جنيه طوال مدة العقد.

واختتم الغندور منشوره قائلًا: «الإعلانات هي اللي مغطية العقد بالكامل.. وصلت كده»، في إشارة إلى استغرابه من طرح فكرة تخفيض قيمة العقد في ظل وجود موارد تغطي تكلفته