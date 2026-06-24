في لقطة إنسانية.. جون تيري يحقق حلم طفل غاني بلقاء جود بيلينجهام

شهدت مباراة غانا وإنجلترا لقطة إنسانية مميزة خطفت أنظار الجماهير، بعدما ساهم النجم الإنجليزي جون تيري في تحقيق حلم طفل غاني كان يتمنى التقاط صورة تذكارية مع جود بيلينجهام، لاعب منتخب إنجلترا.

ووفقًا لما أظهرته اللقطات المتداولة، توجه الطفل إلى تيري طالبًا مساعدته للوصول إلى بيلينجهام، ليبادر قائد تشيلسي السابق بالتحدث إلى نجم ريال مدريد ونقل طلبه إليه.

واستجاب بيلينجهام سريعًا للموقف، حيث توجه إلى الطفل والتقط معه صورة تذكارية، وسط سعادة كبيرة من المشجع الصغير الذي عاش لحظة استثنائية لن ينساها.

وحظيت الواقعة بإشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.