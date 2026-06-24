أيمن دجيش: غانا تستحق ركلة جزاء أمام إنجلترا

أكد أيمن دجيش، الحكم الدولي المساعد السابق، أحقية منتخب غانا في الحصول على ركلة جزاء أمام إنجلترا في مباراة المنتخبين، التي انتهت بنتيجة التعادل السلبي لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وأشار أيمن دجيش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال تغطية كأس العالم 2026، عبر قناة صدى البلد، إلى وجود عركلة من مدافع إنجلترا تجاه المهاجم الغاني، وأن المدافع الإنجليزي ذهب بركبته تجاه لاعب غانا ولم يصل إلى الكرة.

وانتقد أيمن دجيش الأداء التحكيمي للحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز خلال المباراة، معتبرًا أنه قدم أداءً سيئًا خلال المباراة.

وحول إلغاء هدف أوزبكستان أمام البرتغال، قال دجيش إن تدخل تقنية الفيديو لإلغاء هدف أوزبكستان كان صحيحًا، وقرار الحكم المغربي جلال جيد بإلغاء الهدف كان قرارًا صحيحًا، وكان من الأفضل أن يقوم باحتساب المخالفة المسبوقة للهدف من البداية.

وفي سياق آخر، أشاد أيمن دجيش بطاقم التحكيم المصري بقيادة أمين عمر، والذي أدار مباراة الأرجنتين والنمسا، متوقعًا أن يذهب أمين عمر بعيدًا في المونديال ويدير مباريات في أدوار متقدمة من البطولة.