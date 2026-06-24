حصاد الجولة الثانية للمونديال.. 7 منتخبات تتأهل و5 تودع رسميًا

مع إسدال الستار على منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، بدأت ملامح الأدوار الإقصائية تتضح تدريجيًا، بعدما نجحت عدة منتخبات في حسم تأهلها مبكرًا، بينما فقدت منتخبات أخرى آمالها رسميًا في مواصلة المشوار.

وتمكنت 7 منتخبات من حجز مقاعدها في دور الـ32 قبل الجولة الأخيرة، وهي: الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، النرويج وكولومبيا، بعدما حققت النتائج التي ضمنت لها العبور إلى المرحلة المقبلة.

في المقابل، انتهى مشوار 5 منتخبات بشكل رسمي بعد جولتين فقط، وهي تونس، تركيا، هايتي، الأردن وبنما، لتغادر البطولة مبكرًا بعد فشلها في جمع النقاط الكافية للإبقاء على فرصها في المنافسة.

وعلى صعيد الأرقام، فرض المنتخب الألماني نفسه كصاحب أقوى خط هجوم في البطولة حتى الآن بعدما سجل لاعبوه 9 أهداف خلال أول جولتين، بينما عجزت منتخبات تركيا والإكوادور وهايتي وبنما عن هز الشباك ولو مرة واحدة.

كما برزت الصلابة الدفاعية لدى عدد من المنتخبات، حيث حافظت إسبانيا والأرجنتين والمكسيك وغانا على نظافة شباكها بالكامل بعد مرور جولتين من المنافسات.

وشهدت البطولة أيضًا وجود 4 منتخبات اكتفت بحصد نقطتين من تعادلين متتاليين، وهي بلجيكا وإيران وأوروجواي والرأس الأخضر، لتبقى حساباتها معلقة حتى الجولة الثالثة والأخيرة.

أما القارة الإفريقية، فواصلت تقديم مستويات متفاوتة، حيث فشلت منتخبات جنوب إفريقيا وتونس والسنغال والكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر في تحقيق أي انتصار حتى الآن، بينما حافظت منتخبات مصر والمغرب وغانا والرأس الأخضر على سجلها خاليًا من الهزائم بعد جولتين.

ومع اقتراب نهاية دور المجموعات، تبقى العديد من بطاقات التأهل معلقة بانتظار الجولة الثالثة، التي تعد بالكثير من الإثارة والحسابات المعقدة لحسم هوية المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.