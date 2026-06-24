فرج عامر: إنجلترا المرشحة للمونديال عجزت عن اختراق دفاع غانا

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بالأداء الدفاعي القوي الذي قدمه منتخب غانا أمام منتخب إنجلترا في كأس العالم، مؤكدًا أن المنتخب الغاني نجح في فرض أسلوبه على واحدة من أقوى المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

وقال عامر إن منتخب إنجلترا، صاحب أقوى دوري كروي في العالم وأحد أبرز المرشحين للوصول إلى الأدوار النهائية أو التتويج بكأس العالم، وجد صعوبة كبيرة في اختراق دفاعات غانا المنظمة طوال المباراة.

وأضاف أن المواجهة اتجهت إلى التعادل بفضل الانضباط التكتيكي والالتزام الدفاعي للاعبي غانا، الذين نجحوا في الحد من خطورة نجوم المنتخب الإنجليزي والخروج بنتيجة إيجابية تعزز من فرصهم في البطولة



وسيطر التعادل السلبي على مواجهة إنجلترا وغانا التي أقيمت، مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية عشرة للمونديال.

وبمشاركته في اللقاء، أصبح جود بيلينجهام أصغر لاعب في تاريخ منتخب إنجلترا يصل إلى 50 مباراة دولية، وذلك بعمر 22 عاما و359 يومًا.

التعادل قرب منتخبي إنجلترا وغانا من بلوغ دور ال-32 للمونديال، بعدما ارتفع رصيدهما إلى أربعة نقاط.