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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاري كين: دفاع غانا صعب مهمتنا.. وافتقدنا اللمسة الأخيرة

هاري كين
هاري كين
إسراء أشرف

أبدى هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، استياءه من نتيجة التعادل السلبي أمام غانا، معتبرًا أن منتخب بلاده كان الطرف الأقرب لتحقيق الفوز في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وأوضح مهاجم بايرن ميونخ أن المنتخب الإنجليزي فرض سيطرته على مجريات اللقاء واستحوذ على الكرة لفترات طويلة، لكنه واجه صعوبة كبيرة في اختراق التنظيم الدفاعي للمنتخب الغاني، الذي اعتمد على التكتل في مناطقه والاعتماد على المرتدات.

وأشار كين إلى أن المباراة لم تشهد الكثير من المساحات، ما جعل الحلول الهجومية محدودة، موضحًا أن المنتخب الإنجليزي حاول استغلال الأطراف وصناعة الفرص من الكرات العرضية والتحركات الفردية، ونجح في خلق بعض الفرص الخطيرة خصوصًا خلال الدقائق الأخيرة من الشوطين.

وأضاف أن غانا نجحت في تنفيذ خطتها الدفاعية بصورة مميزة، وهو ما صعّب مهمة إنجلترا في الوصول إلى الشباك، مؤكدًا أن فريقه كان بحاجة إلى هدف مبكر يغيّر شكل المباراة ويجبر المنافس على التخلي عن حذره الدفاعي.

كما اعترف قائد "الأسود الثلاثة" بأن اللمسة الأخيرة افتقدت للدقة المطلوبة، مشيرًا إلى أنه أتيحت له فرصة كان يتوقع التسجيل منها، لكنه شدد على ثقته في قدراته الهجومية رغم عدم التوفيق في هذه المباراة.

واختتم كين تصريحاته بالتأكيد على أن التعادل ليس النتيجة التي كانت تطمح إليها إنجلترا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفريق لا يزال في موقف جيد قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع منتخب غانا، في انتظار المواجهة المقبلة أمام بنما.

هاري كين كين إنجلترا غانا كأس العالم

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